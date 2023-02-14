Жительницы ЯНАО бьют тревогу из-за перераспределения мужей в зоне СВО

Военнослужащие не понимают, как будет проходить перераспределение в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супруги мобилизованных из ЯНАО переживают, что ямальский батальон «Росомаха» могут расформировать, а мужей распределят в другие подразделения. Как рассказали URA.RU жены военнослужащих, мужья не понимают, что их ждет в зоне спецоперации.

«Наши ямальцы хотели идти бок о бок с товарищами, им обещали, что они будут служить все вместе. Но теперь их хотят передать под другое руководство и сменить полк. Батальон „Росомаха“ расформировывают, они из-за этого очень переживают. Просто не понимают, что их ждет», — рассказала супруга военнослужащего Марина.

Собеседница агентства уточнила, что ее муж является многодетным отцом. Ранее мужчина проходил Чеченскую войну и имеет соответствующий опыт, пошел снова служить, чтобы помочь своей стране. «При этом он посчитал своим долгом уйти вместе с ямальцами и защищать Родину», — подчеркнула она.

По словам Ксении, чей муж также оказался в батальоне «Росомаха», больше всего военнослужащие переживают из-за неопределенности. С поселка Ханымей вместе с ее супругом на спецоперацию ушло 15 человек. «Нам нужно понимать, что у них все будет хорошо. И хотя бы знать, что они там будут все вместе», — добавила жительница ЯНАО.

В окружном правительстве агентству сообщили, что в курсе всей ситуации и вопрос решается. К тому же, ямальские волонтеры регулярно бывают в зоне СВО, отвозят грузы, передают личные посылки и приветы парням. Эта работа будет продолжаться и дальше.

«Уже завтра выезжаю на место. Постараемся быть в контакте с командованием, уточнить причины такого решения и местонахождение наших парней после передислокации. Отмечу, что при любом решении Минобороны мы продолжим осуществлять максимально возможную поддержку ребят и их семей, как материальную, так и юридическую», — подчеркнул спецпредставитель по вопросам СВО в ЯНАО Денис Санников.

Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил главную цель — защита мирных граждан Донбасса, которых подвергаются обстрелам со стороны ВСУ больше восьми лет.