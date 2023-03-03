В Госдуме ответили на слухи про объявление войны Украине

Депутат Госдумы обвинил украинцев в распространении фейков про объявлении войны
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Россия не собирается объявлять войну Украине, сказал Олег Матвейчев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информацию о том, что Россия планирует объявить войну Украине, лжива и ее распространяют с украинской стороны. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

«Нет. Это чушь. Распространяют украинцы», — сказал Олег Матвейчев.

В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в Госдуме России предложили объявить Украине войну из-за атаки диверсионно-разведывательный группы на Брянскую область. В сообщениях предполагалось, что такое решение может быть принято на Совете безопасности.

Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. Президент России Владимир Путин признал это терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Информацию о том, что Россия планирует объявить войну Украине, лжива и ее распространяют с украинской стороны. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Нет. Это чушь. Распространяют украинцы», — сказал Олег Матвейчев. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в Госдуме России предложили объявить Украине войну из-за атаки диверсионно-разведывательный группы на Брянскую область. В сообщениях предполагалось, что такое решение может быть принято на Совете безопасности. Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. Президент России Владимир Путин признал это терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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