В Госдуме ответили на слухи про объявление войны Украине

Депутат Госдумы обвинил украинцев в распространении фейков про объявлении войны

03 марта 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Россия не собирается объявлять войну Украине, сказал Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информацию о том, что Россия планирует объявить войну Украине, лжива и ее распространяют с украинской стороны. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Нет. Это чушь. Распространяют украинцы», — сказал Олег Матвейчев. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в Госдуме России предложили объявить Украине войну из-за атаки диверсионно-разведывательный группы на Брянскую область. В сообщениях предполагалось, что такое решение может быть принято на Совете безопасности. Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. Президент России Владимир Путин признал это терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Информацию о том, что Россия планирует объявить войну Украине, лжива и ее распространяют с украинской стороны. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Нет. Это чушь. Распространяют украинцы», — сказал Олег Матвейчев. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в Госдуме России предложили объявить Украине войну из-за атаки диверсионно-разведывательный группы на Брянскую область. В сообщениях предполагалось, что такое решение может быть принято на Совете безопасности. Нападение боевиков ВСУ на Любечане и Сушаны в Брянской области произошло 2 марта. Президент России Владимир Путин признал это терактом. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.