Пермяки остались без тепла из-за довоенной котельной

03 марта 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Новую котельную жителям пообещали установить к концу 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Орджоникидзевском районе Перми часть домов обслуживается котельной, построенной еще в 1941 году. Котельная разрушается и в следствие аварий, жители часто остаются без отопления. С просьбой принять меры пермяки обратились к первому зампредседателя гордумы, депутату Наталье Мельник. «Часть домов микрорайона, где заявитель проживает, обслуживает котельная, построенная еще в 1941 году. На сегодняшний день она находится в ненормативном состоянии. В отопительный период жители часто остаются без тепла из-за аварий», — сообщает сайт региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, где состоялся прием у депутата. К тому же жительница одного из этих домов беспокоится о том, что котельная наносит вред и людям, и окружающей среде, потому что работает на мазуте. Депутат сообщила, что вопрос о запуске новой линии передан в ресурсоснабжающую компанию. Новую газовую котельную обещают установить в ноябре—декабре 2023 года.

В Орджоникидзевском районе Перми часть домов обслуживается котельной, построенной еще в 1941 году. Котельная разрушается и в следствие аварий, жители часто остаются без отопления. С просьбой принять меры пермяки обратились к первому зампредседателя гордумы, депутату Наталье Мельник. «Часть домов микрорайона, где заявитель проживает, обслуживает котельная, построенная еще в 1941 году. На сегодняшний день она находится в ненормативном состоянии. В отопительный период жители часто остаются без тепла из-за аварий», — сообщает сайт региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, где состоялся прием у депутата. К тому же жительница одного из этих домов беспокоится о том, что котельная наносит вред и людям, и окружающей среде, потому что работает на мазуте. Депутат сообщила, что вопрос о запуске новой линии передан в ресурсоснабжающую компанию. Новую газовую котельную обещают установить в ноябре—декабре 2023 года.