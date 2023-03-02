Пермяки остались без тепла из-за довоенной котельной

В Орджоникидзевском районе Перми часть домов обслуживается котельной, построенной еще в 1941 году. Котельная разрушается и в следствие аварий, жители часто остаются без отопления. С просьбой принять меры пермяки обратились к первому зампредседателя гордумы, депутату Наталье Мельник.
«Часть домов микрорайона, где заявитель проживает, обслуживает котельная, построенная еще в 1941 году. На сегодняшний день она находится в ненормативном состоянии. В отопительный период жители часто остаются без тепла из-за аварий», — сообщает сайт региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, где состоялся прием у депутата.
К тому же жительница одного из этих домов беспокоится о том, что котельная наносит вред и людям, и окружающей среде, потому что работает на мазуте. Депутат сообщила, что вопрос о запуске новой линии передан в ресурсоснабжающую компанию. Новую газовую котельную обещают установить в ноябре—декабре 2023 года.
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