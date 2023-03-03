Раненному диверсантами мальчику из Брянской области провели операцию

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
По словам Богомаза, мальчик находится в безопасности Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Врачи извлекли из мальчика Федора пулю, которая оказалось у него после атаки украинской диверсионно-разведывательная группы по брянской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Богомаз, посетив реанимацию, где находится ребенок.

«Наши врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также отметил, что Федор повел себя как настоящий герой во время спасения двух девочек из-под атаки ДРГ в Брянской области. Родным Федора будет оказана всесторонняя поддержка, заключил Богомаз.

Федор получил пулевое ранение во время атаки украинкой ДРГ по брянской области. Однако он помог двум девочкам, которые ехали с ним в автомобиле, спрятаться. Потом он помог им добраться до помощи. После этого Федор сам пошел в больницу. Писатель Платон Беседин отметил, что такие люди как Федор, должны стать лицами новых поколений в России, передает «Телеканал 360». Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.

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Врачи извлекли из мальчика Федора пулю, которая оказалось у него после атаки украинской диверсионно-разведывательная группы по брянской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Богомаз, посетив реанимацию, где находится ребенок. «Наши врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также отметил, что Федор повел себя как настоящий герой во время спасения двух девочек из-под атаки ДРГ в Брянской области. Родным Федора будет оказана всесторонняя поддержка, заключил Богомаз. Федор получил пулевое ранение во время атаки украинкой ДРГ по брянской области. Однако он помог двум девочкам, которые ехали с ним в автомобиле, спрятаться. Потом он помог им добраться до помощи. После этого Федор сам пошел в больницу. Писатель Платон Беседин отметил, что такие люди как Федор, должны стать лицами новых поколений в России, передает «Телеканал 360». Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.
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