Депутат Госдумы Журавлев: власти Украины идут по пути Басаева

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Власти Украины двигаются по пути чеченского террориста, считает депутат Журавлев Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Киевские власти стали прибегать к актам терроризма и начинают превращаться в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«ВСУ, да и все руководство Украины семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева. В реальности Басаев всегда был убийцей и террористом. Киев стремительно расчеловечивается и превращается в зловещую тварь», — цитирует депутата News.ru.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции.

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Киевские власти стали прибегать к актам терроризма и начинают превращаться в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «ВСУ, да и все руководство Украины семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева. В реальности Басаев всегда был убийцей и террористом. Киев стремительно расчеловечивается и превращается в зловещую тварь», — цитирует депутата News.ru. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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