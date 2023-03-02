Депутат Госдумы Журавлев: власти Украины идут по пути Басаева

Киевские власти стали прибегать к актам терроризма и начинают превращаться в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«ВСУ, да и все руководство Украины семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева. В реальности Басаев всегда был убийцей и террористом. Киев стремительно расчеловечивается и превращается в зловещую тварь», — цитирует депутата
Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции.
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