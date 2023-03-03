В Перми на жилом доме выросла двухэтажная сосулька

С наступлением весны на крышах домов появились опасные сосульки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми жители дома по ул. Ивана Франко, 43а поделились в соцсетях фотографией опасной сосульки длиной в два этажа. Публикация появилась на сайте «ВКонтакте» в группе «Подслушано Пермь».

«А вы чем похвастаетесь?», — задает вопрос автор поста. На фотографии видно сосульку, образовавшуюся на кровле пятиэтажного дома. Ее конец опустился ниже уровня четвертого этажа. Место ее возможного падения не ограничено сигнальной лентой.

Подписчики сообщества в комментариях высказали опасения, что такая глыба может упасть на голову или коляску. Некоторые отметили, что проблема в теплоизоляции: «Этот дом проблемный, надо теплоизоляцию крыши делать», — написал Андрей Иванов. Другие отправили фото своих крыш, неочищенных от снега и льда.

По данным сайта ГИС ЖКХ, домом управляет ООО «УК „ТЕХКОМФОРТ“. Указанные номера телефонов этой организации не работают. Согласно информации на сайте „2ГИС“, этот дом обслуживает ООО „УК ‚Экво‘. По указанному телефону URA.RU ответили, что УК не обслуживает этот дом, с 1 марта жители от отказались от их услуг. Теперь кто будет убирать сосульку решат сами жители.

На фото автора поста видно, что сосулька выросла в два этажа. Фото: группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ», сайт «ВКонтакте»

Сосульки не убирают и на других крышах домов. Автор фото: Ольга Симонова, группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ», сайт «ВКонтакте»