Военный аналитик из США указал наилучший выход для ВСУ из ситуации с Бахмутом

Стратегическое отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Бахмута (Артемовска) станет для них спасением. Такое мнение высказал военный аналитик CNN, полковник армии США в отставке Седрик Лейтон.
«Сейчас стратегическое отступление является лучшим вариантом для Украины», — считает Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN. По его мнению, на это указывают несколько причин. Например, у Украины нет возможностей, связанных с логистикой. Теплая зима также мешает успехам ВСУ на территории Бахмута из-за грязи и непроходимости. Причем полковник предполагает, что Киев может удивить, но уточняет, что такая вероятность практически невозможна в данный момент.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Парасковиевка, расположенный на севере Бахмута, передают «Дни.ру». Также боец «Вагнера» заявлял, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к городу, сообщает MK.RU.
Бои за город Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Стратегическое отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Бахмута (Артемовска) станет для них спасением. Такое мнение высказал военный аналитик CNN, полковник армии США в отставке Седрик Лейтон. «Сейчас стратегическое отступление является лучшим вариантом для Украины», — считает Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN. По его мнению, на это указывают несколько причин. Например, у Украины нет возможностей, связанных с логистикой. Теплая зима также мешает успехам ВСУ на территории Бахмута из-за грязи и непроходимости. Причем полковник предполагает, что Киев может удивить, но уточняет, что такая вероятность практически невозможна в данный момент. Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Парасковиевка, расположенный на севере Бахмута, передают «Дни.ру». Также боец «Вагнера» заявлял, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к городу, сообщает MK.RU. Бои за город Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.