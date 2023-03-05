В Кургане мать погибшего в ДТП ребенка возмутилась переносом суда над росгвардейцем

В Кургане перенесли слушание по делу сбившего ребенка омоновца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском городском суде мать погибшего в аварии ребенка возмутилась новым переносом слушания по делу росгвардейца Султана Мендекина, обвиняемого в нарушении ПДД со смертельным исходом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зада суда.

«Просим разъяснить позицию суда. Мы не просили никаких дополнительных экспертиз. Мы ходим уже третий год по судам — никаких нет больше сил», — выразила недовольство решением женщина. Заседание перенесли из-за отсутствия защитника подсудимого.

Сотрудника курганского ОМОН судят из-за смертельного ДТП, случившегося летом 2020 года. На одной из городских улиц он сбил выехавшего на дорогу на велосипеде мальчика. 11-летний школьник погиб на месте аварии.

Росгвардейца ранее уже признавали невиновным в нарушении ПДД по этому делу. Апелляционный суд отменил данное решение и направил дело на пересмотр. Свою вину омоновец не признал и утверждал, что не мог среагировать на внезапный выезда ребенка на дорогу. Суды по делу длятся с ноября 2021 года. Очередное заседание состоится 20 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил дело сбившего ребенка омоновца на доследование. Решение было принято из-за недостаточного изучения следствием результатов экспертизы.