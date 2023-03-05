05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В Кургане мать погибшего в ДТП ребенка возмутилась переносом суда над росгвардейцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардейца, сбившего ребенка. Курган, колегов евгений
В Кургане перенесли слушание по делу сбившего ребенка омоновца Фото:

В курганском городском суде мать погибшего в аварии ребенка возмутилась новым переносом слушания по делу росгвардейца Султана Мендекина, обвиняемого в нарушении ПДД со смертельным исходом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зада суда.

«Просим разъяснить позицию суда. Мы не просили никаких дополнительных экспертиз. Мы ходим уже третий год по судам — никаких нет больше сил», — выразила недовольство решением женщина. Заседание перенесли из-за отсутствия защитника подсудимого.

Сотрудника курганского ОМОН судят из-за смертельного ДТП, случившегося летом 2020 года. На одной из городских улиц он сбил выехавшего на дорогу на велосипеде мальчика. 11-летний школьник погиб на месте аварии.

Росгвардейца ранее уже признавали невиновным в нарушении ПДД по этому делу. Апелляционный суд отменил данное решение и направил дело на пересмотр. Свою вину омоновец не признал и утверждал, что не мог среагировать на внезапный выезда ребенка на дорогу. Суды по делу длятся с ноября 2021 года. Очередное заседание состоится 20 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил дело сбившего ребенка омоновца на доследование. Решение было принято из-за недостаточного изучения следствием результатов экспертизы.

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В курганском городском суде мать погибшего в аварии ребенка возмутилась новым переносом слушания по делу росгвардейца Султана Мендекина, обвиняемого в нарушении ПДД со смертельным исходом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зада суда. «Просим разъяснить позицию суда. Мы не просили никаких дополнительных экспертиз. Мы ходим уже третий год по судам — никаких нет больше сил», — выразила недовольство решением женщина. Заседание перенесли из-за отсутствия защитника подсудимого. Сотрудника курганского ОМОН судят из-за смертельного ДТП, случившегося летом 2020 года. На одной из городских улиц он сбил выехавшего на дорогу на велосипеде мальчика. 11-летний школьник погиб на месте аварии. Росгвардейца ранее уже признавали невиновным в нарушении ПДД по этому делу. Апелляционный суд отменил данное решение и направил дело на пересмотр. Свою вину омоновец не признал и утверждал, что не мог среагировать на внезапный выезда ребенка на дорогу. Суды по делу длятся с ноября 2021 года. Очередное заседание состоится 20 марта. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил дело сбившего ребенка омоновца на доследование. Решение было принято из-за недостаточного изучения следствием результатов экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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