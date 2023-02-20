20 февраля 2023

В Кургане возобновят следствие в отношении сотрудника Росгвардии по делу о смертельном ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В кургане продолжат следствие по делу бойца курганского ОМОН Фото:

Следствие по делу о смертельном наезде на ребенка сотрудником отряда особого назначения курганского управления Росгвардии возобновят по решению суда. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Курганского городского суда.

«Постановить — возобновить следствие по делу Мендекина Султана Багабаевича, обвиняемого по ст. 264 ч. 3», — огласил решение судья Евгений Колегов. Дополнительные следственные действия проведут из-за недостаточного изучения материалов экспертизы

Сотрудника курганской Росгвардии судили из-за смертельного ДТП, которое случилось в июне 2020 года. Мужчина на автомобиле «Лада Приора» сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Ребенок скончался на месте аварии.

Ранее суд уже признавал Мендекина невиновным по данному делу. В решении суда говорилось, что водитель не мог среагировать на появление ребенка на дороге. Однако решение Курганского областного суда отправило дело на пересмотр из-за неучтенных выводов экспертизы о состоянии тормозной системы автомобиля.

Мужчина свою вину в нарушении ПДД не признал. На время судебного рассмотрения он был отстранен от служебных обязанностей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возобновили рассмотрения дела сотрудника курганского ОМОН. Мужчину повторно вызвали в суд по обвинению в нарушении ПДД, повлекшего смерть ребенка.

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Следствие по делу о смертельном наезде на ребенка сотрудником отряда особого назначения курганского управления Росгвардии возобновят по решению суда. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Курганского городского суда. «Постановить — возобновить следствие по делу Мендекина Султана Багабаевича, обвиняемого по ст. 264 ч. 3», — огласил решение судья Евгений Колегов. Дополнительные следственные действия проведут из-за недостаточного изучения материалов экспертизы Сотрудника курганской Росгвардии судили из-за смертельного ДТП, которое случилось в июне 2020 года. Мужчина на автомобиле «Лада Приора» сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Ребенок скончался на месте аварии. Ранее суд уже признавал Мендекина невиновным по данному делу. В решении суда говорилось, что водитель не мог среагировать на появление ребенка на дороге. Однако решение Курганского областного суда отправило дело на пересмотр из-за неучтенных выводов экспертизы о состоянии тормозной системы автомобиля. Мужчина свою вину в нарушении ПДД не признал. На время судебного рассмотрения он был отстранен от служебных обязанностей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возобновили рассмотрения дела сотрудника курганского ОМОН. Мужчину повторно вызвали в суд по обвинению в нарушении ПДД, повлекшего смерть ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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