ФАС приостановил работу курганских чиновников над проектом стоимостью больше миллиарда

ФАС России рассмотрит жалобу ООО «Новый ресурс» на департамент природы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный аппарат ФАС России рассмотрит жалобу ООО «Новый ресурс» на действия департамента природы по процедуре договора концессии на строительство объекта по переработке мусора в Курганской области. Материалы переданы в Москву для вынесения решения, сообщила URA.RU руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская.

«3 марта Курганским УФАС России вынесено определение о передаче материалов жалобы ООО „Новый ресурс“ на действия департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в центральный аппарат ФАС России поскольку закупка превышает 1 млрд рублей. По закону о контрактной системе такие жалобы рассматривает центральный аппарат ФАС России», — сказала Соболевская.

Соболевская добавила, что определение УФАС доведено до сведения сторон. Предельный срок рассмотрения жалобы — 30 дней. Действия по заключению концессионного соглашения приостановлены, процедура находилась на стадии приема заявок для участия в торгах на заключение концессии.

Департамент отклонил заявку ООО «Новый ресурс» для участия в торгах на заключение концессионного соглашения на строительство объекта из-за справка из ИФНС, заполненной по старой форме. Исключение участника торгов лишает регион возможности снизить стоимость объекта, считает эксперт из сферы обращения с отходами.

Согласно предложению, опубликованному на ресурсе «Гис торги», ООО «Экотех» предложило построить объект по переработке отходов в Кетовском районе (с. Просвет). При этом 498,6 млн рублей составит капитальный грант, 448,8 млн рублей — заемные средства, а 132,5 млн рублей — собственные средства компании.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом планируют построить крупный мусоросортировочный комплекс мощностью порядка 140 тысяч тонн. Его расположение определено недалеко от Шуховского полигона.