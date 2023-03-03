Врач порекомендовала продукты, которые помогут похудеть

Врач-эндокринолог Тананакина: яйца и орехи помогут при похудении

03 марта 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Орехи могут помочь при похудении, но злоупотреблять ими не стоит, посоветовала Наталия Тананакина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Яйца и орехи, а также овощи и ягоды могут помочь в борьбе с лишним весом. Об этом рассказывает врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина. «Рекомендуются для снижения орехи. <…> Содержащаяся в них клетчатка, белок и полезные жиры притупляют чувство голода. <…> Помогут снизить вес также яйца — они являются источником белка и богаты почти всеми необходимыми витаминами и минералами», — объясняет Наталия Тананакина в интервью « Газете.ru ». При этом эксперт подчеркивает, что орехами лучше не злоупотреблять — суточная норма не должна превышать 30 грамм. Также она посоветовала есть овощи, которые богаты клетчаткой и витаминами. Например, это брокколи, а также цветная и брюссельская капуста. Из овощей же Тананакина предлагает есть яблоки. Они обогащены клетчаткой и антиоксидантами, а также обладают противовоспалительными свойствами. В целом же на первом месте находится постный белок, который помогает при похудении. Он содержится, например, в курице. Ранее диетолог Елена Игнатикова развеяла миф о том, что острые продукты помогают в снижении веса. По ее словам, хоть красный перец и снижает усвояемость жира в пище, но похудеть при частом употреблении не получится. Также для сохранения хорошей кожи и женской красоты могут помочь финики, пишут «Дни.ру». Для сохранения здоровья также помогает шоколад, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Яйца и орехи, а также овощи и ягоды могут помочь в борьбе с лишним весом. Об этом рассказывает врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина. «Рекомендуются для снижения орехи. <…> Содержащаяся в них клетчатка, белок и полезные жиры притупляют чувство голода. <…> Помогут снизить вес также яйца — они являются источником белка и богаты почти всеми необходимыми витаминами и минералами», — объясняет Наталия Тананакина в интервью «Газете.ru». При этом эксперт подчеркивает, что орехами лучше не злоупотреблять — суточная норма не должна превышать 30 грамм. Также она посоветовала есть овощи, которые богаты клетчаткой и витаминами. Например, это брокколи, а также цветная и брюссельская капуста. Из овощей же Тананакина предлагает есть яблоки. Они обогащены клетчаткой и антиоксидантами, а также обладают противовоспалительными свойствами. В целом же на первом месте находится постный белок, который помогает при похудении. Он содержится, например, в курице. Ранее диетолог Елена Игнатикова развеяла миф о том, что острые продукты помогают в снижении веса. По ее словам, хоть красный перец и снижает усвояемость жира в пище, но похудеть при частом употреблении не получится. Также для сохранения хорошей кожи и женской красоты могут помочь финики, пишут «Дни.ру». Для сохранения здоровья также помогает шоколад, передает «Ридус».