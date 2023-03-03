Одни самолеты выполняли функцию разведчиков, а другие их прикрывали (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области прошли учения военной авиации: экипажи самолетов отработали проведение военной разведки. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Челябинской области отработали взаимодействие при выполнении задач воздушной разведки. Экипажи Су-24МР выполнили полеты в районы дислокации аэродромов, техники и командных пунктов условного противника. Учебную работу самолетов-разведчиков прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия „Хибины“», — сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По сообщению военного ведомства, в учении были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34, которые совершили около 10 вылетов. Выполнение задач на учениях обеспечивали около 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

Ранее, как писало URA.RU, экипажи «летающих» танков «Прорыв» с двигателями из Челябинска поразили цели на дистанциях до пяти километров. Как сообщило Минобороны, «летающие» танки участвовали в стрельбах в Ленинградской области.

Самолеты совершили около 10 вылетов Сайт Министерства обороны РФ