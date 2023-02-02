02 февраля 2023

Экипажи летающих танков с челябинскими двигателями поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, огонь, выстрел, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, пламя, боевое слаживание
Танк «Прорыв» на учениях поразил цели на дальности до пяти км Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи «летающих» танков «Прорыв» с двигателями из Челябинска поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео со стрельб в Ленинградской области опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Танковые подразделения Западного военного округа выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90М „Прорыв“. Место стрельб — полигон в Ленинградской области», — отметили в Минобороны РФ.

В ходе учений танкисты в светлое и темное время суток отработали поражение мишеней. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Военнослужащие преодолевали естественные и искусственные преграды, выполняли нормативы по погрузке на железнодорожные платформы и техобслуживание танков.

Танк «Прорыв» является усовершенствованной версией модели Т-90АМ. Впервые был представлен в 2018 году. Летающей машину называют из-за способности преодолевать часть пути за препятствием в воздухе, при этом не сбавляя хода и стреляя в полете.

Техника оснащена двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Амплитуда запуска машины составляет от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Агрегаты производятся в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Также моторы устанавливаются на другие машины, например, на артустановки. Предприятие загружено гособоронзаказом, выполнив его в срок по итогам 2022 года. Компания в составе концерна «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил Свердловской области) ведет набор кадров. На завод принимают, в том числе, студентов с удобным графиком совмещения работы с учебой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Экипажи «летающих» танков «Прорыв» с двигателями из Челябинска поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео со стрельб в Ленинградской области опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Танковые подразделения Западного военного округа выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90М „Прорыв“. Место стрельб — полигон в Ленинградской области», — отметили в Минобороны РФ. В ходе учений танкисты в светлое и темное время суток отработали поражение мишеней. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Военнослужащие преодолевали естественные и искусственные преграды, выполняли нормативы по погрузке на железнодорожные платформы и техобслуживание танков. Танк «Прорыв» является усовершенствованной версией модели Т-90АМ. Впервые был представлен в 2018 году. Летающей машину называют из-за способности преодолевать часть пути за препятствием в воздухе, при этом не сбавляя хода и стреляя в полете. Техника оснащена двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Амплитуда запуска машины составляет от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Агрегаты производятся в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Также моторы устанавливаются на другие машины, например, на артустановки. Предприятие загружено гособоронзаказом, выполнив его в срок по итогам 2022 года. Компания в составе концерна «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил Свердловской области) ведет набор кадров. На завод принимают, в том числе, студентов с удобным графиком совмещения работы с учебой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...