Экипажи летающих танков с челябинскими двигателями поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео

03 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Танк «Прорыв» на учениях поразил цели на дальности до пяти км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи «летающих» танков «Прорыв» с двигателями из Челябинска поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео со стрельб в Ленинградской области опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Танковые подразделения Западного военного округа выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90М „Прорыв“. Место стрельб — полигон в Ленинградской области», — отметили в Минобороны РФ. В ходе учений танкисты в светлое и темное время суток отработали поражение мишеней. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Военнослужащие преодолевали естественные и искусственные преграды, выполняли нормативы по погрузке на железнодорожные платформы и техобслуживание танков. Танк «Прорыв» является усовершенствованной версией модели Т-90АМ. Впервые был представлен в 2018 году. Летающей машину называют из-за способности преодолевать часть пути за препятствием в воздухе, при этом не сбавляя хода и стреляя в полете. Техника оснащена двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Амплитуда запуска машины составляет от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Агрегаты производятся в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Также моторы устанавливаются на другие машины, например, на артустановки. Предприятие загружено гособоронзаказом, выполнив его в срок по итогам 2022 года. Компания в составе концерна «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил Свердловской области) ведет набор кадров. На завод принимают, в том числе, студентов с удобным графиком совмещения работы с учебой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экипажи «летающих» танков «Прорыв» с двигателями из Челябинска поразили цели на дистанциях до пяти километров. Видео со стрельб в Ленинградской области опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Танковые подразделения Западного военного округа выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90М „Прорыв“. Место стрельб — полигон в Ленинградской области», — отметили в Минобороны РФ. В ходе учений танкисты в светлое и темное время суток отработали поражение мишеней. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Военнослужащие преодолевали естественные и искусственные преграды, выполняли нормативы по погрузке на железнодорожные платформы и техобслуживание танков. Танк «Прорыв» является усовершенствованной версией модели Т-90АМ. Впервые был представлен в 2018 году. Летающей машину называют из-за способности преодолевать часть пути за препятствием в воздухе, при этом не сбавляя хода и стреляя в полете. Техника оснащена двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Амплитуда запуска машины составляет от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Агрегаты производятся в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Также моторы устанавливаются на другие машины, например, на артустановки. Предприятие загружено гособоронзаказом, выполнив его в срок по итогам 2022 года. Компания в составе концерна «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил Свердловской области) ведет набор кадров. На завод принимают, в том числе, студентов с удобным графиком совмещения работы с учебой.