Диспансеризация при необходимости может включать в себя два этапа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Диспансеризация представляет собой комплекс профилактических мероприятий, направленный на оценку общего состояния здоровья человека и предупреждения различных заболеваний на самом раннем этапе. Она включает в себя плановый медосмотр, а также ряд иных методов обследования. URA.RU рассказывает о том, кому положена диспансеризация и как ее пройти в 2023 году.

Кому нужно проходить диспансеризацию в 2023 году

В текущем году возможность пройти диспансеризацию имеют люди, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 году. Помимо этого, людям в возрасте от 40 лет и выше также предлагается пройти обследование.

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Что входит в обследование

На первом этапе для человека моложе 40 лет предлагается упрощенный комплекс обследования. Этой категории граждан необходимо пройти измерение антропометрических данных, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, а также флюорографию и электрокардиографию (ЭКГ). Также в списке присутствует скрининг на выявление онкологии и измерение внутриглазного давления. Женщины от 18 лет и старше дополнительно проходят осмотр фельдшером или акушеркой.

Для людей от 40 и старше, помимо вышеназванных процедур, назначаются общий анализ крови, выявление сердечно-сосудистых рисков и компьютерная томография (КТ). Для женщин предусмотрена маммография и осмотр акушерки, а для мужчин 45 лет проводится выявление простат-специфического антигена.

Второй этап обследования проводится в том случае, если по результатам первого были обнаружены какие-либо отклонения. В него входит осмотр неврологом, хирургом или колопроктологом, колоноскопия и иные процедуры. Для лиц старше 40 лет на втором этапе добавляется дуплексное сканирование брахицефальных артерий, спирометрия, эзофагогастродуоденоскопия. Также присутствуют процедуры из первого этапа, но с более углубленным исследованием.

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Как пройти диспансеризацию

Перед прохождением обследования необходимо учесть несколько факторов, среди которых присутствует условие явиться в поликлинику на голодный желудок, не допуская какой-либо физической нагрузки. Далее пациенту будет выдан маршрутный лист с указанием всех обследований первого этапа. По его итогам необходимо явиться к врачу-терапевту с результатами для получения паспорта здоровья. Итоги второго этапа обследования могут стать поводом для врача-терапевта порекомендовать отказаться от каких-либо вредных привычек, влияющих на состояние здоровья.

При выявлении заболеваний назначается необходимое лечение. Оно включает в себя специализированную медпомощь или санаторно-курортное лечение с использованием высоких технологий.