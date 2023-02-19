Россиянам предложили дать дополнительный выходной

«Известия»: Госдума предложила дать россиянам еще один выходной в году на медобследование

20 февраля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Россиянам хотят дать дополнительный выходной для прохождения диспансеризации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянам предложили дать один дополнительный выходной в году без потери заработка на прохождение диспансеризации. Законопроект об этом внесет в Госдуму 20 февраля фракция «Новые люди». Работающие граждане в возрасте от 18 до 39 лет смогут взять отгул для прохождения медобследования один раз в три года. Два раза в год выходной на диспансеризацию положен пенсионерам и людям предпенсионного возраста, сообщает газета «Известия». По словам вице-спикера ГД Владислава Даванкова, это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. «А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», — считает политик. Ранее в Госдуме сообщили, что в России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни, а также родителям детей-инвалидов и не только. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин дал части россиян дополнительные выходные. Новые льготы касались родителей детей-инвалидов, которые сейчас могут рассчитывать на четыре дополнительных дня в месяц.

Россиянам предложили дать один дополнительный выходной в году без потери заработка на прохождение диспансеризации. Законопроект об этом внесет в Госдуму 20 февраля фракция «Новые люди». Работающие граждане в возрасте от 18 до 39 лет смогут взять отгул для прохождения медобследования один раз в три года. Два раза в год выходной на диспансеризацию положен пенсионерам и людям предпенсионного возраста, сообщает газета «Известия». По словам вице-спикера ГД Владислава Даванкова, это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. «А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», — считает политик. Ранее в Госдуме сообщили, что в России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни, а также родителям детей-инвалидов и не только. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин дал части россиян дополнительные выходные. Новые льготы касались родителей детей-инвалидов, которые сейчас могут рассчитывать на четыре дополнительных дня в месяц.