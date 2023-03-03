03 марта 2023

Экс-разведчик Риттер указал, что движет Путиным

Экс-разведчик Риттер: Путин настроен на защиту русского народа от нападок украинских националистов
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин несет ответственность за всю российскую нацию, заявил Скотт Риттер Фото:

Президентом России Владимиром Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов, так как он ощущает ответственность за всю русскую нацию. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Путин несет ответственность за русскую нацию. Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur. Он подчеркнул, что русская нация определяется не территорией России, а непосредственно русским народом, который формируется своей этнической принадлежностью, религией, культурой и языком.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Западу удастся развалить Россию, то в таком случае русский народ не имеет шансов на сохранение. Также глава государства назвал русских и украинцев составляющими одного народа, передает телеканал 360.

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Президентом России Владимиром Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов, так как он ощущает ответственность за всю русскую нацию. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Путин несет ответственность за русскую нацию. Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur. Он подчеркнул, что русская нация определяется не территорией России, а непосредственно русским народом, который формируется своей этнической принадлежностью, религией, культурой и языком. Ранее Владимир Путин заявил, что если Западу удастся развалить Россию, то в таком случае русский народ не имеет шансов на сохранение. Также глава государства назвал русских и украинцев составляющими одного народа, передает телеканал 360.
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