Путин предрек исчезновение русского народа из-за распада России

26 февраля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Россия рискует потерять свой народ из-за действий Запада, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», прямой эфир которой шел на телеканале «Россия-1». Он также отметил, что русский народ распадется по географическому признаку, например, будут «московиты» и «уральцы». Путин отметил, что цель Запада — ликвидировать Россию. Запад стремится к этому, по мнению президента РФ, чтобы контролировать каждую из частей РФ.

Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», прямой эфир которой шел на телеканале «Россия-1». Он также отметил, что русский народ распадется по географическому признаку, например, будут «московиты» и «уральцы». Путин отметил, что цель Запада — ликвидировать Россию. Запад стремится к этому, по мнению президента РФ, чтобы контролировать каждую из частей РФ.