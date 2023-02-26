Путин предрек исчезновение русского народа из-за распада России

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия рискует потерять свой народ из-за действий Запада, отметил Путин Фото:

Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», прямой эфир которой шел на телеканале «Россия-1». Он также отметил, что русский народ распадется по географическому признаку, например, будут «московиты» и «уральцы».

Путин отметил, что цель Запада — ликвидировать Россию. Запад стремится к этому, по мнению президента РФ, чтобы контролировать каждую из частей РФ.

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Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», прямой эфир которой шел на телеканале «Россия-1». Он также отметил, что русский народ распадется по географическому признаку, например, будут «московиты» и «уральцы». Путин отметил, что цель Запада — ликвидировать Россию. Запад стремится к этому, по мнению президента РФ, чтобы контролировать каждую из частей РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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