Путин предрек исчезновение русского народа из-за распада России

Русский народ может не сохраниться, если Западу удастся развалить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Если мы пойдем по пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», прямой эфир которой шел на телеканале «Россия-1». Он также отметил, что русский народ распадется по географическому признаку, например, будут «московиты» и «уральцы».
Путин отметил, что цель Запада — ликвидировать Россию. Запад стремится к этому, по мнению президента РФ, чтобы контролировать каждую из частей РФ.
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