Консультант по семейному праву: как распознать домашнее насилие

Эксперты назвали пять признаков домашнего насилия
Любовные отношения в любой момент могут перерасти из приятных в невыносимые. Эксперты по семейному праву
- В начальный период отношений партнер может одаривать множественными подарками. Это, по мнению экспертов, может происходить с целью принуждения партнера сделать что-либо, а затем может перерасти в настоящее эмоциональное насилие.
- Применение метода «эмоциональных качелей». Он заключается в том, что партнер после доброжелательного и заботливого отношения резко превращает свой стиль поведения в максимально холодный и суровый.
- Запрет на общение с друзьями, родственниками и семьей. Это ставит человека в зависимое положение, лишая его поддержки со стороны.
- Партнер принимает за вас абсолютно все решения, связанные с вашей жизнью. Это делает вас сомневающимся в собственных суждениях и возможностях нести ответственность за свою судьбу.
- Преуменьшение достижений и стремлений. Таким образом человек попадает в зависимость от мнения своего обидчика.
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