Консультант по семейному праву: как распознать домашнее насилие

Консультант по семейному праву: большое количество подарков в отношениях может говорить о наличии домашнего насилия
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Эксперты назвали пять признаков домашнего насилия Фото:

Любовные отношения в любой момент могут перерасти из приятных в невыносимые. Эксперты по семейному праву Crisp & Co рассказали о признаках, которые указывают на наличие домашнего насилия в отношениях между партнерами.

  • В начальный период отношений партнер может одаривать множественными подарками. Это, по мнению экспертов, может происходить с целью принуждения партнера сделать что-либо, а затем может перерасти в настоящее эмоциональное насилие.
  • Применение метода «эмоциональных качелей». Он заключается в том, что партнер после доброжелательного и заботливого отношения резко превращает свой стиль поведения в максимально холодный и суровый.
  • Запрет на общение с друзьями, родственниками и семьей. Это ставит человека в зависимое положение, лишая его поддержки со стороны.
  • Партнер принимает за вас абсолютно все решения, связанные с вашей жизнью. Это делает вас сомневающимся в собственных суждениях и возможностях нести ответственность за свою судьбу.
  • Преуменьшение достижений и стремлений. Таким образом человек попадает в зависимость от мнения своего обидчика.

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Любовные отношения в любой момент могут перерасти из приятных в невыносимые. Эксперты по семейному праву Crisp & Co рассказали о признаках, которые указывают на наличие домашнего насилия в отношениях между партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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