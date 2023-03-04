В Приморье неизвестные пытались подорвать поезд

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В Приморье нашли взрывчатку на железнодорожных путях Фото:

В Приморском крае неизвестными была предпринята попытка подрыва товарного поезда, перевозящего военную технику. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В Приморском крае на железнодорожных путях „Уссурийск-2“ была обнаружена связка цилиндров, которые были перемотаны бечевкой и накрытый тканью, которые представляли собой самодельное взрывное устройство», — передает telegram-канал. Там добавили, что взрывчатка была найдена в том месте, где формировался состав, который должен был перевозить военную технику.

URA.RU направило запрос в МВД по региону для уточнения информации по факту попытки подрыва поезда. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Приморском крае неизвестными была предпринята попытка подрыва товарного поезда, перевозящего военную технику. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В Приморском крае на железнодорожных путях „Уссурийск-2“ была обнаружена связка цилиндров, которые были перемотаны бечевкой и накрытый тканью, которые представляли собой самодельное взрывное устройство», — передает telegram-канал. Там добавили, что взрывчатка была найдена в том месте, где формировался состав, который должен был перевозить военную технику. URA.RU направило запрос в МВД по региону для уточнения информации по факту попытки подрыва поезда. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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