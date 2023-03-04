В Приморье неизвестные пытались подорвать поезд

04 марта 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В Приморье нашли взрывчатку на железнодорожных путях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморском крае неизвестными была предпринята попытка подрыва товарного поезда, перевозящего военную технику. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В Приморском крае на железнодорожных путях „Уссурийск-2“ была обнаружена связка цилиндров, которые были перемотаны бечевкой и накрытый тканью, которые представляли собой самодельное взрывное устройство», — передает telegram-канал. Там добавили, что взрывчатка была найдена в том месте, где формировался состав, который должен был перевозить военную технику. URA.RU направило запрос в МВД по региону для уточнения информации по факту попытки подрыва поезда. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Приморском крае неизвестными была предпринята попытка подрыва товарного поезда, перевозящего военную технику. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В Приморском крае на железнодорожных путях „Уссурийск-2“ была обнаружена связка цилиндров, которые были перемотаны бечевкой и накрытый тканью, которые представляли собой самодельное взрывное устройство», — передает telegram-канал. Там добавили, что взрывчатка была найдена в том месте, где формировался состав, который должен был перевозить военную технику. URA.RU направило запрос в МВД по региону для уточнения информации по факту попытки подрыва поезда. На момент выхода публикации комментариев не поступило.