Курганская команда прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Команда из Кургана «Джентльмены удачи» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза КВН.
«Ребята идут очень уверенно, заходит каждая шутка. Это один из самых лучших дебютов! В четвертьфинал отправляются <…> и „Джентльмены удачи“», — говорится в письменной онлайн-трансляции.
Актер Александр Олешко и Алла Михеева, которые входили в состав жюри, восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым. Телеведущая также назвала Шериева своим «любимчиком».
Ранее, как сообщало URA.RU, курганская команда впервые представила Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентельмены удачи» вошли в состав сезона по результатам фестиваля в Сочи.
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