04 марта 2023
03 марта 2023

Курганская команда прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

© Служба новостей «URA.RU»
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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн
«Джентльмены удачи» набрали 10,5 баллов и прошли в четвертьфинал Фото:

Команда из Кургана «Джентльмены удачи» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза КВН.

«Ребята идут очень уверенно, заходит каждая шутка. Это один из самых лучших дебютов! В четвертьфинал отправляются <…> и „Джентльмены удачи“», — говорится в письменной онлайн-трансляции.

Актер Александр Олешко и Алла Михеева, которые входили в состав жюри, восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым. Телеведущая также назвала Шериева своим «любимчиком».

Ранее, как сообщало URA.RU, курганская команда впервые представила Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентельмены удачи» вошли в состав сезона по результатам фестиваля в Сочи.

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Команда из Кургана «Джентльмены удачи» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза КВН. «Ребята идут очень уверенно, заходит каждая шутка. Это один из самых лучших дебютов! В четвертьфинал отправляются <…> и „Джентльмены удачи“», — говорится в письменной онлайн-трансляции. Актер Александр Олешко и Алла Михеева, которые входили в состав жюри, восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым. Телеведущая также назвала Шериева своим «любимчиком». Ранее, как сообщало URA.RU, курганская команда впервые представила Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентельмены удачи» вошли в состав сезона по результатам фестиваля в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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