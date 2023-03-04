Курганская команда прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

05 марта 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

«Джентльмены удачи» набрали 10,5 баллов и прошли в четвертьфинал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Команда из Кургана «Джентльмены удачи» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза КВН. «Ребята идут очень уверенно, заходит каждая шутка. Это один из самых лучших дебютов! В четвертьфинал отправляются <…> и „Джентльмены удачи“», — говорится в письменной онлайн-трансляции. Актер Александр Олешко и Алла Михеева, которые входили в состав жюри, восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым. Телеведущая также назвала Шериева своим «любимчиком». Ранее, как сообщало URA.RU, курганская команда впервые представила Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентельмены удачи» вошли в состав сезона по результатам фестиваля в Сочи.

Команда из Кургана «Джентльмены удачи» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза КВН. «Ребята идут очень уверенно, заходит каждая шутка. Это один из самых лучших дебютов! В четвертьфинал отправляются <…> и „Джентльмены удачи“», — говорится в письменной онлайн-трансляции. Актер Александр Олешко и Алла Михеева, которые входили в состав жюри, восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым. Телеведущая также назвала Шериева своим «любимчиком». Ранее, как сообщало URA.RU, курганская команда впервые представила Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентельмены удачи» вошли в состав сезона по результатам фестиваля в Сочи.