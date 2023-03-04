04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмени потеплеет до +4 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., виды, весна, тюмень, самоизоляция
На протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода Фото:

В Тюмени 10 марта синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«9 марта днем температура поднимется до +2 градусов, ночью опустится до 0. Облачно, небольшие осадки. Днем 10 марта температура воздуха составит +4 градуса. Облачно, ветер до 8 м/с», — сообщили в Росгидрометцентре.

По данным синоптиков, на протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода. 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -1 и -2 градусов. Однако скорость ветра составит до 5 м/с.

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В Тюмени 10 марта синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «9 марта днем температура поднимется до +2 градусов, ночью опустится до 0. Облачно, небольшие осадки. Днем 10 марта температура воздуха составит +4 градуса. Облачно, ветер до 8 м/с», — сообщили в Росгидрометцентре. По данным синоптиков, на протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода. 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -1 и -2 градусов. Однако скорость ветра составит до 5 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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