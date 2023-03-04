В Тюмени потеплеет до +4 градусов

На протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода
В Тюмени 10 марта синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
«9 марта днем температура поднимется до +2 градусов, ночью опустится до 0. Облачно, небольшие осадки. Днем 10 марта температура воздуха составит +4 градуса. Облачно, ветер до 8 м/с», — сообщили в Росгидрометцентре.
По данным синоптиков, на протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода. 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -1 и -2 градусов. Однако скорость ветра составит до 5 м/с.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.