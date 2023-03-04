В Тюмени потеплеет до +4 градусов

05 марта 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

На протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 10 марта синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «9 марта днем температура поднимется до +2 градусов, ночью опустится до 0. Облачно, небольшие осадки. Днем 10 марта температура воздуха составит +4 градуса. Облачно, ветер до 8 м/с», — сообщили в Росгидрометцентре. По данным синоптиков, на протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода. 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -1 и -2 градусов. Однако скорость ветра составит до 5 м/с.

В Тюмени 10 марта синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «9 марта днем температура поднимется до +2 градусов, ночью опустится до 0. Облачно, небольшие осадки. Днем 10 марта температура воздуха составит +4 градуса. Облачно, ветер до 8 м/с», — сообщили в Росгидрометцентре. По данным синоптиков, на протяжении недели тюменцев ожидает теплая погода. 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -1 и -2 градусов. Однако скорость ветра составит до 5 м/с.