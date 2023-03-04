04 марта 2023
03 марта 2023

Свердловская ГИБДД выпустила срочное обращение к водителям

Свердловская ГИБДД: для водителей большегрузов ограничено движение на трассах возле Нижних Серег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областные трассы. Екатеринбург, дорожный знак, ограничение скорости, неровности, тюменский тракт
ГИБДД ограничила движение большегрузам на трассах возле Нижние Серги Фото:

Для водителей грузового транспорта с 1 часа ночи ограничено движение на трех участках дорог возле города Нижние Серги (Свердловская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области вводит временные ограничения для движения грузового транспорта с 01:00 (ночи) на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги-Михайловск-Арти с 54 километра до Артинского района», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ограничения вводятся в связи с обильным выпадением снега и состоянием дорог. По словам сотрудников Госавтоинспекции, ограничения будут сняты, как только дорожники улучат состояние дорог.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Для водителей грузового транспорта с 1 часа ночи ограничено движение на трех участках дорог возле города Нижние Серги (Свердловская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области вводит временные ограничения для движения грузового транспорта с 01:00 (ночи) на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги-Михайловск-Арти с 54 километра до Артинского района», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся в связи с обильным выпадением снега и состоянием дорог. По словам сотрудников Госавтоинспекции, ограничения будут сняты, как только дорожники улучат состояние дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...