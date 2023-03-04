Свердловская ГИБДД выпустила срочное обращение к водителям

Свердловская ГИБДД: для водителей большегрузов ограничено движение на трассах возле Нижних Серег

05 марта 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

ГИБДД ограничила движение большегрузам на трассах возле Нижние Серги Фото: Анна Майорова © URA.RU Для водителей грузового транспорта с 1 часа ночи ограничено движение на трех участках дорог возле города Нижние Серги (Свердловская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области вводит временные ограничения для движения грузового транспорта с 01:00 (ночи) на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги-Михайловск-Арти с 54 километра до Артинского района», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся в связи с обильным выпадением снега и состоянием дорог. По словам сотрудников Госавтоинспекции, ограничения будут сняты, как только дорожники улучат состояние дорог.

Для водителей грузового транспорта с 1 часа ночи ограничено движение на трех участках дорог возле города Нижние Серги (Свердловская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области вводит временные ограничения для движения грузового транспорта с 01:00 (ночи) на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги-Михайловск-Арти с 54 километра до Артинского района», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся в связи с обильным выпадением снега и состоянием дорог. По словам сотрудников Госавтоинспекции, ограничения будут сняты, как только дорожники улучат состояние дорог.