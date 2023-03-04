04 марта 2023

В США заявили о росте популярности Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Часть американцев уверена, что Путин герой и настоящий патриот своей страны Фото:

Президент России Владимир Путин набирает популярность в США, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе. Об этом заявила американская журналистка Лаура Веллингтон.

«Многие американцы начинают видеть во Владимире Путине героя — такого президента, которого им самим хотелось бы иметь. За всей его показной воинственностью американцы начинают видеть в Путине человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас», — передает слова Лауры Веллингтон American Thinker.

При этом отмечается, что ранее Путин нравился американцам из-за фотографий во время занятий спортом и катаний на лошади. Теперь президента РФ сравнивают с американским лидером Джо Байденом, считая что глава России лучше.

Ранее URA.RU передавало, что американцев восхитил интеллект президента России Путина. По их мнению, глава РФ кажется живее и активнее, чем почти все политики США вместе взятые.

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Президент России Владимир Путин набирает популярность в США, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе. Об этом заявила американская журналистка Лаура Веллингтон. «Многие американцы начинают видеть во Владимире Путине героя — такого президента, которого им самим хотелось бы иметь. За всей его показной воинственностью американцы начинают видеть в Путине человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас», — передает слова Лауры Веллингтон American Thinker. При этом отмечается, что ранее Путин нравился американцам из-за фотографий во время занятий спортом и катаний на лошади. Теперь президента РФ сравнивают с американским лидером Джо Байденом, считая что глава России лучше. Ранее URA.RU передавало, что американцев восхитил интеллект президента России Путина. По их мнению, глава РФ кажется живее и активнее, чем почти все политики США вместе взятые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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