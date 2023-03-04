В США заявили о росте популярности Путина

Президент России Владимир Путин набирает популярность в США, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе. Об этом заявила американская журналистка Лаура Веллингтон.
«Многие американцы начинают видеть во Владимире Путине героя — такого президента, которого им самим хотелось бы иметь. За всей его показной воинственностью американцы начинают видеть в Путине человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас», — передает слова Лауры Веллингтон
При этом отмечается, что ранее Путин нравился американцам из-за фотографий во время занятий спортом и катаний на лошади. Теперь президента РФ сравнивают с американским лидером Джо Байденом, считая что глава России лучше.
Ранее URA.RU передавало, что американцев восхитил интеллект президента России Путина. По их мнению, глава РФ кажется живее и активнее, чем почти все политики США вместе взятые.
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