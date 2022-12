Американцы позавидовали интеллекту Путина

Путин кажется живее и активнее, чем почти все политики США вместе взятые, пишут комментаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читателей The Washington Post восхитил интеллект президента России Владимира Путина. Это произошло после того, как американское издание опубликовало недельный график российского лидера. «Президент Владимир Владимирович Путин — образованный юрист, человек веры и политического опыта, как президент [США Джо] Байден; ориентированный на детали и с научным мышлением, как инженер-ядерщик президент Джимми Картер (39-й президент США)», — прокомментировал статью Last chance. Он также назвал президента РФ сострадательным патриотом, способным прекрасно справиться с меняющимися временами и неблагоприятными событиями. «Понравилось понимание графика Путина, но заключительное замечание о том, что он так усердно работает из-за своих проблем, кажется неправильным», — написал Jeff Watt. Он предположил, что такая активная деятельность главы государства — это его нормальное поведение, которое и объясняет его популярность. «Путин неутомим и всегда в движении», — подчеркнул CapeCodKid. К нему присоединился Yoda, заявив, что российский лидер выглядит живее всех американских политиков. «Путин кажется гораздо более живым и активным, чем почти все политики США вместе взятые», — прокомментировал он. Kitten уверен в том, что главная слабость Соединенных Штатов — это недооценка иностранных лидеров, с которыми США не согласны. «Путин блестящий стратег. Путин побеждал каждый день — даже когда российские войска отступали, Путин побеждал», — заключил читатель. Комментатор Suburban pensilvanian сравнил президента РФ и бывшего главу Штатов Дональда Трампа. «У Путина есть интеллект. У Трампа есть только высокомерие и адвокаты», — подчеркнул пользователь. Ранее читатели британских таблоидов Daily Mail и The Times положительно оценили позицию Путина. При этом британцы были крайне недовольны действиями своего правительства.

