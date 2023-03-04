04 марта 2023
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02 марта 2023

В ЯНАО при пожаре в жилом бараке погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) во время пожара в жилом бараке по улице Ангальский Мыс погиб человек и еще семь пострадавших эвакуировано. Информация передается в официальном telegram-канале МЧС России.

«В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Пожарными эвакуировано семь человек. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший», — сообщает ведомство.

Предварительная площадь пожара составила 400 квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания еще продолжаются.

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В Салехарде (ЯНАО) во время пожара в жилом бараке по улице Ангальский Мыс погиб человек и еще семь пострадавших эвакуировано. Информация передается в официальном telegram-канале МЧС России. «В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Пожарными эвакуировано семь человек. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший», — сообщает ведомство. Предварительная площадь пожара составила 400 квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания еще продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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