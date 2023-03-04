Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) во время пожара в жилом бараке по улице Ангальский Мыс погиб человек и еще семь пострадавших эвакуировано. Информация передается в официальном telegram-канале МЧС России.
«В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Пожарными эвакуировано семь человек. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший», — сообщает ведомство.
Предварительная площадь пожара составила 400 квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания еще продолжаются.
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