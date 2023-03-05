В Челябинской области подешевел бензин

Бензин в Челябинской области за год упал в цене на 1,9%

06 марта 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Стоимость бензина в России за год снизилась на 0,9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бензин в Челябинской области за год подешевел на 1,9%. Регион находится на 29 строчке рейтинга доступности бензина в регионах России. «На чистую среднюю зарплату в регионе в месяц можно купить 983 литра бензина марки АИ-92. В январе 2023 года АИ-92 стоил в Челябинской области 43,53 руб. за литр. За год он подешевел на 1,9%», — говорится в исследовании РИА Новости. Бензин марки АИ-92 в целом по стране за 2022 год подешевел на 0,9%. Эксперты объясняют это тем, что на внутреннем рынке образовался переизбыток нефтепродуктов, связанный с сокращением экспорта из-за санкций. Самый дешевый бензин продается в ЯНАО — 41,88 руб. за литр, самый дорогой — на Чукотке (63 рубля за литр). По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион находится на втором месте по стоимости бензина АИ-92. Дешевле он только в ЯНАО.

Бензин в Челябинской области за год подешевел на 1,9%. Регион находится на 29 строчке рейтинга доступности бензина в регионах России. «На чистую среднюю зарплату в регионе в месяц можно купить 983 литра бензина марки АИ-92. В январе 2023 года АИ-92 стоил в Челябинской области 43,53 руб. за литр. За год он подешевел на 1,9%», — говорится в исследовании РИА Новости. Бензин марки АИ-92 в целом по стране за 2022 год подешевел на 0,9%. Эксперты объясняют это тем, что на внутреннем рынке образовался переизбыток нефтепродуктов, связанный с сокращением экспорта из-за санкций. Самый дешевый бензин продается в ЯНАО — 41,88 руб. за литр, самый дорогой — на Чукотке (63 рубля за литр). По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион находится на втором месте по стоимости бензина АИ-92. Дешевле он только в ЯНАО.