Челябинская область стала второй в рейтинге по самому дешевому бензину

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Обогнал Челябинскую область по дешевизне 92 топлива только ЯНАО Фото:

Челябинская область на втором месте среди регионов с самым дешевым бензином АИ-92, лидером стал ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,53 руб./литр. Это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. Дешевле только в Ямало-Hенецком автономном округе (41,18 руб./литр)», — уточнили в ведомстве.

На бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одни из самых низких цен — 47,48 рублей за литр. В рейтинге с АИ-95 регион занял четвертое место. Дешевле, чем на челябинских заправках бензин только в ЯНАО (44,77 руб./литр), Алтайском крае (46,88 руб./литр) и Томской области (47,48 руб./литр).

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Челябинская область на втором месте среди регионов с самым дешевым бензином АИ-92, лидером стал ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,53 руб./литр. Это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. Дешевле только в Ямало-Hенецком автономном округе (41,18 руб./литр)», — уточнили в ведомстве. На бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одни из самых низких цен — 47,48 рублей за литр. В рейтинге с АИ-95 регион занял четвертое место. Дешевле, чем на челябинских заправках бензин только в ЯНАО (44,77 руб./литр), Алтайском крае (46,88 руб./литр) и Томской области (47,48 руб./литр).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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