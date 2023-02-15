Челябинская область стала второй в рейтинге по самому дешевому бензину

Челябинская область на втором месте среди регионов с самым дешевым бензином АИ-92, лидером стал ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
«Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,53 руб./литр. Это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. Дешевле только в Ямало-Hенецком автономном округе (41,18 руб./литр)», — уточнили в ведомстве.
На бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одни из самых низких цен — 47,48 рублей за литр. В рейтинге с АИ-95 регион занял четвертое место. Дешевле, чем на челябинских заправках бензин только в ЯНАО (44,77 руб./литр), Алтайском крае (46,88 руб./литр) и Томской области (47,48 руб./литр).
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