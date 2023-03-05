Le Figaro: Париж попытается убедить Новую Каледонию остаться в составе Франции

Из-за риска потерять часть своих территорий Франция будет вынуждена прибегнуть к дипломатии и убедить жителей Новой Каледонии (ряд островов в Тихом океане, принадлежащих Франции) не отделяться от страны в ходе очередного референдума. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в интервью одному из национальных СМИ.
«Мы хотим убедить жителей Новой Каледонии, что им лучше остаться в составе Французской Республики», — заявил Дарманен газете Le Figaro. По его словам, сейчас эта территория получает финансовую поддержку в размере 1,5 млрд евро со стороны своей метрополии. В случае отделения от Франции новая страна будет вынуждена самостоятельно искать средства для своего обеспечения.
Референдум о получении автономии назначен на 2024 год. Ранее в Новой Каледонии трижды проходило голосование за выход из состава страны. Последний из них был проведен 12 декабря 2021 года, сообщает RT.
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Из-за риска потерять часть своих территорий Франция будет вынуждена прибегнуть к дипломатии и убедить жителей Новой Каледонии (ряд островов в Тихом океане, принадлежащих Франции) не отделяться от страны в ходе очередного референдума. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в интервью одному из национальных СМИ. «Мы хотим убедить жителей Новой Каледонии, что им лучше остаться в составе Французской Республики», — заявил Дарманен газете Le Figaro. По его словам, сейчас эта территория получает финансовую поддержку в размере 1,5 млрд евро со стороны своей метрополии. В случае отделения от Франции новая страна будет вынуждена самостоятельно искать средства для своего обеспечения. Референдум о получении автономии назначен на 2024 год. Ранее в Новой Каледонии трижды проходило голосование за выход из состава страны. Последний из них был проведен 12 декабря 2021 года, сообщает RT.