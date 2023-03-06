The Hill: Байден не готов поддержать Украину в захвате Крыма

06 марта 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден не будет спонсировать захват Крыма, передает The Hill Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине The Hill: Байден не готов поддержать Украину в захвате Крыма США не будут помогать Киеву в захвате Крыма. Об этом сообщает американский репортер по вопросам обороны Эллен Митчел. Она считает, что захват Крыма потребовал бы от штатов еще больше военной помощи Украине, на которую не готов американский президент Джо Байден. «Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму. Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки, самолеты», — рассказывает Эллен Митчлел в материале для The Hill. На Украине понимают, что могут не получить в США поддержку своих планов на Крым. Военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, что у Киева есть запасной план по захвату Крыма без военной помощи: взять полуостров измором. В то же время, этот путь требует разрушения Крымского моста, передает RT.

The Hill: Байден не готов поддержать Украину в захвате Крыма США не будут помогать Киеву в захвате Крыма. Об этом сообщает американский репортер по вопросам обороны Эллен Митчел. Она считает, что захват Крыма потребовал бы от штатов еще больше военной помощи Украине, на которую не готов американский президент Джо Байден. «Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму. Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки, самолеты», — рассказывает Эллен Митчлел в материале для The Hill. На Украине понимают, что могут не получить в США поддержку своих планов на Крым. Военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, что у Киева есть запасной план по захвату Крыма без военной помощи: взять полуостров измором. В то же время, этот путь требует разрушения Крымского моста, передает RT.