Курганцы боятся, что их дом не будут ремонтировать из-за управкомпании без лицензии

06 марта 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В компании отметили, что продолжат обслуживать дом и во время отсутствия лицензии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане жильцы дома, расположенного по адресу ул. Куйбышева, 72а, боятся, что их дом перестанут обслуживать, так как у управляющей компании аннулировали лицензию. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. В компании заявили, что продолжают обслуживать дом, а новую лицензию скоро получат. «На сайте ГИС ЖКХ написано, что у „Курганской управляющей компании“ прекращена лицензия. Получается, они не могут нас обслуживать? В приказе Госжилинспекции написано, что нужно провести мероприятия в соответствии с законом. А сколько же это времени займет? А мы у этой управкомпании недавно — с февраля. Боимся, что с нас просто собрали деньги», — рассказала жительница. Она добавила, что в управкомпании, когда она звонит, бросают трубку телефона. Представители управкомпании рассказали URA.RU, что для жильцов ничего не изменится, а подобную процедуру связанную с лицензией, проходят все управкомпании. «Все компании до 1 июня должны переоформить или продлить лицензию. У нас идет переаттестация. Сейчас получаем новую лицензию. Ее выдадут в марте. Дома остались за нами», — объяснили в компании. В организации добавили, что прослушали записи звонков от представителей этого дома и выяснили, что сотрудники компании не бросали трубку телефона и отвечали на звонки жильцов. Источник URA.RU, связанный со сферой ЖКХ, подтвердил, что сейчас проходит такая процедура, связанная с лицензиями управкомпаний. Он добавил, что по закону управкомпания, оставшаяся без лицензии, обязана обслуживать свои дома во время переходного периода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жильцы дома, расположенного по адресу ул. Куйбышева, 72а, боятся, что их дом перестанут обслуживать, так как у управляющей компании аннулировали лицензию. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. В компании заявили, что продолжают обслуживать дом, а новую лицензию скоро получат. «На сайте ГИС ЖКХ написано, что у „Курганской управляющей компании“ прекращена лицензия. Получается, они не могут нас обслуживать? В приказе Госжилинспекции написано, что нужно провести мероприятия в соответствии с законом. А сколько же это времени займет? А мы у этой управкомпании недавно — с февраля. Боимся, что с нас просто собрали деньги», — рассказала жительница. Она добавила, что в управкомпании, когда она звонит, бросают трубку телефона. Представители управкомпании рассказали URA.RU, что для жильцов ничего не изменится, а подобную процедуру связанную с лицензией, проходят все управкомпании. «Все компании до 1 июня должны переоформить или продлить лицензию. У нас идет переаттестация. Сейчас получаем новую лицензию. Ее выдадут в марте. Дома остались за нами», — объяснили в компании. В организации добавили, что прослушали записи звонков от представителей этого дома и выяснили, что сотрудники компании не бросали трубку телефона и отвечали на звонки жильцов. Источник URA.RU, связанный со сферой ЖКХ, подтвердил, что сейчас проходит такая процедура, связанная с лицензиями управкомпаний. Он добавил, что по закону управкомпания, оставшаяся без лицензии, обязана обслуживать свои дома во время переходного периода.