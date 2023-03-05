Массовая драка пермских подростков попала на видео

Поводом для драки стал конфликт из-за незначительного повода
В Чернушке (Пермский край) произошла массовая драка подростков. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».
«Массовая драка в самом центре города», — написал автор поста, опубликовавший видео. Инцидент произошел в субботу, 4 марта.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю факт случившегося подтвердили. Как рассказали URA.RU в полиции, участники драки уже установлены. «По словам одного из пермяков, между молодыми людьми произошел конфликт из-за незначительного повода. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пояснили в ведомстве.
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