04 марта 2023
03 марта 2023

Жена челябинского губернатора побывала в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер отвезла письма детей челябинским бойцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала в зоне СВО, в Луганской народной республике. Об этом первая леди региона написала 5 марта в соцсетях.

«Владимир Агаян, Александр Лисовец, я, пять военных автомобилей Урал, загруженные гуманитарной помощью от правительства области, земляков и нашего Фонда 2020 — 27 февраля выдвинулись с гуманитарной помощью к нашим ребятам „за ленточку“. Мы сегодня уже вернулись в Челябинск. Находясь в зоне СВО нельзя пользоваться телефоном и интернетом. Поэтому выкладываю отчеты сейчас», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Супруга губернатора отметила, что целью поездки была передача гуманитарного груза бойцам. С собой челябинцы привезли письма учеников гимназии №80. Они также побывали в двух районах Донбасса, об этом Ирина Текслер расскажет чуть позже.

Жена челябинского губернатора побывала в зоне СВО
Ирина Текслер отвезла груз в зону СВО
Фото:
Жена челябинского губернатора побывала в зоне СВО
О своей поездке Ирина Текслер позже обещает рассказать подробней
Фото:

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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала в зоне СВО, в Луганской народной республике. Об этом первая леди региона написала 5 марта в соцсетях. «Владимир Агаян, Александр Лисовец, я, пять военных автомобилей Урал, загруженные гуманитарной помощью от правительства области, земляков и нашего Фонда 2020 — 27 февраля выдвинулись с гуманитарной помощью к нашим ребятам „за ленточку“. Мы сегодня уже вернулись в Челябинск. Находясь в зоне СВО нельзя пользоваться телефоном и интернетом. Поэтому выкладываю отчеты сейчас», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Супруга губернатора отметила, что целью поездки была передача гуманитарного груза бойцам. С собой челябинцы привезли письма учеников гимназии №80. Они также побывали в двух районах Донбасса, об этом Ирина Текслер расскажет чуть позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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