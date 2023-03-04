Жена челябинского губернатора побывала в зоне СВО

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала в зоне СВО, в Луганской народной республике. Об этом первая леди региона написала 5 марта в соцсетях.
«Владимир Агаян, Александр Лисовец, я, пять военных автомобилей Урал, загруженные гуманитарной помощью от правительства области, земляков и нашего Фонда 2020 — 27 февраля выдвинулись с гуманитарной помощью к нашим ребятам „за ленточку“. Мы сегодня уже вернулись в Челябинск. Находясь в зоне СВО нельзя пользоваться телефоном и интернетом. Поэтому выкладываю отчеты сейчас», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Супруга губернатора отметила, что целью поездки была передача гуманитарного груза бойцам. С собой челябинцы привезли письма учеников гимназии №80. Они также побывали в двух районах Донбасса, об этом Ирина Текслер расскажет чуть позже.
Ирина Текслер отвезла груз в зону СВО
Фото: страница Ирины Текслер «ВКонтакте»
О своей поездке Ирина Текслер позже обещает рассказать подробней
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала в зоне СВО, в Луганской народной республике. Об этом первая леди региона написала 5 марта в соцсетях. «Владимир Агаян, Александр Лисовец, я, пять военных автомобилей Урал, загруженные гуманитарной помощью от правительства области, земляков и нашего Фонда 2020 — 27 февраля выдвинулись с гуманитарной помощью к нашим ребятам „за ленточку“. Мы сегодня уже вернулись в Челябинск. Находясь в зоне СВО нельзя пользоваться телефоном и интернетом. Поэтому выкладываю отчеты сейчас», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Супруга губернатора отметила, что целью поездки была передача гуманитарного груза бойцам. С собой челябинцы привезли письма учеников гимназии №80. Они также побывали в двух районах Донбасса, об этом Ирина Текслер расскажет чуть позже.