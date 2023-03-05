За погром в баре пермского экс-депутата просят отправить в колонию

Для экс-депутата пермского заксобрания Телепнева прокурор запросил пять лет колонии

06 марта 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Александру Телепневу грозит реальное лишение свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Избиение Dj Smash в пермском клубе Гособвинение просит суд приговорить бывшего депутата пермского заксобрания Александра Телепнева к реальному сроку заключения. По статье о хулиганстве прокурор затребовал для утроившего в баре дебош бизнесмена пять лет лишения свободы. «На прениях прокурор попросил приговорить бизнесмена и экс-депутата ЗС Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы за хулиганство», — пишет 59.ru. Представитель обвинения отметил, что Телепнев ранее был судим. Как ранее рассказывало URA.RU, погром в баре бывший депутат устроил в апреле 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.

Гособвинение просит суд приговорить бывшего депутата пермского заксобрания Александра Телепнева к реальному сроку заключения. По статье о хулиганстве прокурор затребовал для утроившего в баре дебош бизнесмена пять лет лишения свободы. «На прениях прокурор попросил приговорить бизнесмена и экс-депутата ЗС Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы за хулиганство», — пишет 59.ru. Представитель обвинения отметил, что Телепнев ранее был судим. Как ранее рассказывало URA.RU, погром в баре бывший депутат устроил в апреле 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.