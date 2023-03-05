05 марта 2023
04 марта 2023

За погром в баре пермского экс-депутата просят отправить в колонию

Для экс-депутата пермского заксобрания Телепнева прокурор запросил пять лет колонии
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Суд над Телепневым Александром. Пермь, телепнев александр
Александру Телепневу грозит реальное лишение свободы Фото:
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Избиение Dj Smash в пермском клубе

Гособвинение просит суд приговорить бывшего депутата пермского заксобрания Александра Телепнева к реальному сроку заключения. По статье о хулиганстве прокурор затребовал для утроившего в баре дебош бизнесмена пять лет лишения свободы.

«На прениях прокурор попросил приговорить бизнесмена и экс-депутата ЗС Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы за хулиганство», — пишет 59.ru. Представитель обвинения отметил, что Телепнев ранее был судим.

Как ранее рассказывало URA.RU, погром в баре бывший депутат устроил в апреле 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.

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Гособвинение просит суд приговорить бывшего депутата пермского заксобрания Александра Телепнева к реальному сроку заключения. По статье о хулиганстве прокурор затребовал для утроившего в баре дебош бизнесмена пять лет лишения свободы. «На прениях прокурор попросил приговорить бизнесмена и экс-депутата ЗС Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы за хулиганство», — пишет 59.ru. Представитель обвинения отметил, что Телепнев ранее был судим. Как ранее рассказывало URA.RU, погром в баре бывший депутат устроил в апреле 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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