За погром в баре пермского экс-депутата просят отправить в колонию

Гособвинение просит суд приговорить бывшего депутата пермского заксобрания Александра Телепнева к реальному сроку заключения. По статье о хулиганстве прокурор затребовал для утроившего в баре дебош бизнесмена пять лет лишения свободы.
«На прениях прокурор попросил приговорить бизнесмена и экс-депутата ЗС Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы за хулиганство», — пишет 59.ru. Представитель обвинения отметил, что Телепнев ранее был судим.
Как ранее рассказывало URA.RU, погром в баре бывший депутат устроил в апреле 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. Ранее он был осужден за избиение Dj Smash, который отказался фотографироваться с бывшим чиновником и его другом.
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