В Кремле ответили, будет ли Россия восстанавливать «Северные потоки»

Решение о ремонте «Северных потоков» будет принимать Газпром, сообщил Песков
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Восстановление «Северных потоков» начнется после коллегионального решения всех акционеров проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нужно спрашивать компанию Газпром, которая является акционером проекта. Это решение, которое принимается коллегионально, это международный проект. В первую очередь нужно обращаться в Газпром», — заявил Песков, комментируя восстановление «Северных потоков».
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