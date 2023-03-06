В Кремле ответили, будет ли Россия восстанавливать «Северные потоки»

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Решение о ремонте «Северных потоков» будет принимать Газпром, сообщил Песков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Восстановление «Северных потоков» начнется после коллегионального решения всех акционеров проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нужно спрашивать компанию Газпром, которая является акционером проекта. Это решение, которое принимается коллегионально, это международный проект. В первую очередь нужно обращаться в Газпром», — заявил Песков, комментируя восстановление «Северных потоков».

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Восстановление «Северных потоков» начнется после коллегионального решения всех акционеров проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нужно спрашивать компанию Газпром, которая является акционером проекта. Это решение, которое принимается коллегионально, это международный проект. В первую очередь нужно обращаться в Газпром», — заявил Песков, комментируя восстановление «Северных потоков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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