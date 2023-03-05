Из-за снега у ГИБДД появились вопросы к коммунальщикам города Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте из-за снегопадов автомобилисты не могут проехать на машине по дворам и междворовым проездам. Автомобили застревают в сугробах или не могут выехать из появившейся колеи. Об этом URA.RU сообщило несколько жителей города и предоставили видео.

«На Ивана Захарова, 19, появилась колея, из которой на легковушке просто не выехать. Машины не могут припарковаться. А на улице Быстринской, рядом с молодежным центром „Цвет“, и вовсе не проехать из-за сугробов. Одну машину пришлось вытаскивать буксиром. Правда, после этого машина не могла тронуться. Видимо, что-то сломалось», — сообщил житель Сургута Сергей Носков.

В ГИБДД города сообщили URA.RU, что за последнюю неделю в адрес коммунальщиков было направленно два предостережения по поводу уборки снега. «Организациям ответственным за содержание улично-дорожной сети, объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований: не допустить зимнюю скользкость на дороге, снежные валы. Также напомнили о своевременной уборке дорог», — сообщили в полиции.

Между тем в Госавтоинспекции отметили, что в связи со снегопадами не замечен рост аварийности на дорогах города. В администрации не удалось оперативно получить ответ по текущей ситуации с уборкой снега в Сургуте. Там обещали изучить ситуацию и подготовить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ собирает жалобы на некачественную уборку снега. В ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» объявило акцию «Снежный фронт». В рамках данной акции жители округа могут пожаловаться на коммунальщиков, не убирающих снег с проезжей части, тротуаров и крыш.