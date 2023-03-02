ОНФ собирает жалобы на некачественную уборку снега в ХМАО

ОНФ собирает жалобы на коммунальщиков ХМАО, не убравших снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» объявило акцию «Снежный фронт», в рамках которой жители округа могут пожаловаться на коммунальщиков, не убирающих снег с проезжей части, тротуаров и крыш. Акцию анонсировал руководитель регисполкома ОНФ Виктор Снисаренко на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Зима закончилась, но снежные завалы на дорогах остались, поэтому региональный штаб ОНФ в Югре объявляет масштабную акцию „Снежный фронт“. Мы предлагаем жителям самим дать объективную информацию о состоянии дорог, тротуаров, пешеходных переходов в нашем городе. „Народный фронт“ обобщит всю полученную от вас информацию и направит в органы власти для устранения выявленных нарушений», — написал Снисаренко.

На каждом объекте с нарушениями необходимо сделать три фото с разных ракурсов и видео на телефон и отправить их с краткой аннотацией и адресом объекта, где не убран снег, на электронную почту onf-ugra@mail.ru. Акция проходит с 3 по 6 марта 2023 года.

В первую очередь «фронтовики» предлагают жителям проверить состояние подходов и проездов к соцучреждениям — больницам, детским садам, школам, культурным и спортивным учреждениям. «В ходе мониторинга важно также обратить внимание на ликвидацию гололеда на пешеходных зонах, посыпку тротуаров солью, песком, реагентами. Территория и двор должны очищаться до асфальта, снежные колеи — это уже нарушение», — уточнил Снисаренко.

Ранее URA.RU писало о жалобах на неубранный снег, которые получила администрация Нижневартовска. За два дня: 1 и 2 марта — жители написали более сотни обращений в соцсетях.