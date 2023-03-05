Тюменцы не могут оплатить проезд в общественном транспорте

Жители Ишима вынуждены платить за проезд в автобусах наличными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) жалуются на проблемы при оплате проезда в общественном транспорте по безналичному расчету. Об этом горожане рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«В автобусе на днях не сработал валидатор. Подала другую карту, так кондуктор давай ее десять раз прикладывать. Вежливо попросила так не делать, ведь спишут несколько раз. Ответ: платите наличкой, чтобы десять раз не снимали. Как обычно пришлось достать наличку, получить горсть мелочи и надменный взгляд победителя. Ну понятно, у транспортной компании свои законы, даже прокуратура боится связываться с ними», — сообщает анонимный автор публикации.

Житель Ишима добавил, что позднее с его карты трижды списали плату за поездку на автобусе. В комментариях к записи пользователи отметили, что также сталкивались с проблемами при оплате проезда через валидаторы. «То же самое было. По 20 раз прикладывают», — отметил Данил Шалыгин. «У моего ребенка тоже так было, неоднократно. Сняли четыре раза, среди ночи брякало. До нужной остановки доехала, как на такси. Беспредел», — сообщила Ольга Андресюк. «Не давайте карту в руки кондуктору, перекладывайте сами. Не прошло — это не ваша вина», — добавил Денис Новичков.

В адрес Ишимского ПАТП направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске школьника высадили из автобуса, а затем шесть раз списали с его карты плату за проезд. При этом, в местном ПАТП агентству сообщили, что на предприятие не поступало жалоб по поводу указанной ситуации.