Денис Мацуев оценил строящийся объект к 300-летию Перми

Денис Мацуев, заявил, что поражен масштабом строящейся в Перми музыкальной краевой школы

06 марта 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Денис Мацуев заявил, что масштаб стройки его поразил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым проинспектировали строительство краевой школы в Перми. Объект является одним из приоритетных проектов 300-летия Перми, сообщает сайт правительства региона. Как рассказал сам музыкант, масштаб стройки его поразил. «Когда сегодня увидел стройку вживую, масштаб меня поразил. Ее появление в Перми будет стимулом для талантливейших ребят. В этом учреждении будут учиться те, кто составит потенциальное будущее нашей выдающейся русской исполнительской школы. Они будут знать и помнить, что их творческий путь начался именно здесь, в этой новой школе в Перми», — передает сайт правительства слова музыканта. Подрядчик отчитался, что на данный момент продолжается монтаж фасадных конструкций и кровли. Уже готовы все условия для проведения внутренних работы, установлен индивидуальный тепловой пункт, школа подключена к теплоснабжению. Работы планируется завершить к концу 2023 года. В школе будет располагаться четырехэтажный учебный корпус, концертно-репетиционным комплекс и интернат на 100 мест.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым проинспектировали строительство краевой школы в Перми. Объект является одним из приоритетных проектов 300-летия Перми, сообщает сайт правительства региона. Как рассказал сам музыкант, масштаб стройки его поразил. «Когда сегодня увидел стройку вживую, масштаб меня поразил. Ее появление в Перми будет стимулом для талантливейших ребят. В этом учреждении будут учиться те, кто составит потенциальное будущее нашей выдающейся русской исполнительской школы. Они будут знать и помнить, что их творческий путь начался именно здесь, в этой новой школе в Перми», — передает сайт правительства слова музыканта. Подрядчик отчитался, что на данный момент продолжается монтаж фасадных конструкций и кровли. Уже готовы все условия для проведения внутренних работы, установлен индивидуальный тепловой пункт, школа подключена к теплоснабжению. Работы планируется завершить к концу 2023 года. В школе будет располагаться четырехэтажный учебный корпус, концертно-репетиционным комплекс и интернат на 100 мест.