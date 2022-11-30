Сбер: РФ грозит взлет инфляции из-за недостатка поступлений в бюджет

01 декабря 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

В России может вырасти инфляция Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Инфляция в России может вырасти на 4,5% из-за недостаточного поступления денег в бюджет страны. Такие результаты предоставили аналитики системы Сбербанка SberCIB. «На фоне недостаточных налоговых поступлений в бюджет из-за санкционного давления финансирование бюджетного дефицита в 2023 году может внести вклад в 3,9—4,5 процентного пункта в прогнозную инфляцию», — пишет РБК, ссылаясь на обзор аналитиков. Сотрудники уточняют, что если инфляция достигнет таких показателей, то Банку России придется повышать ключевую ставку. Тем не менее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что инфляция в России находится под контролем. Также уточнялось, что в 2023 году расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей и 26,1 триллиона рублей в 2024 году. Это следует из принятого бюджета РФ на 2023—2025 годы. Президент РФ Владимир Путин также поручил провести индексацию зарплат бюджетников, пишет РАПСИ.

Инфляция в России может вырасти на 4,5% из-за недостаточного поступления денег в бюджет страны. Такие результаты предоставили аналитики системы Сбербанка SberCIB. «На фоне недостаточных налоговых поступлений в бюджет из-за санкционного давления финансирование бюджетного дефицита в 2023 году может внести вклад в 3,9—4,5 процентного пункта в прогнозную инфляцию», — пишет РБК, ссылаясь на обзор аналитиков. Сотрудники уточняют, что если инфляция достигнет таких показателей, то Банку России придется повышать ключевую ставку. Тем не менее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что инфляция в России находится под контролем. Также уточнялось, что в 2023 году расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей и 26,1 триллиона рублей в 2024 году. Это следует из принятого бюджета РФ на 2023—2025 годы. Президент РФ Владимир Путин также поручил провести индексацию зарплат бюджетников, пишет РАПСИ.