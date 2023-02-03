03 февраля 2023

ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть
Евросоюз принял решение об ограничении цен на российские нефтепродукты Фото:
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Евросоюз (ЕС) объявил о принятии решения по установлению потолка цен на российские нефтепродукты, который устанавливает предельную цену на дизель на отметке в 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию в 45 долларов за баррель. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7», — передает слова фон дер Ляйен ТАСС. Отмечается, что предел цен может начать действовать с 5 февраля. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно.

Решение было принято послами Евросоюза в пятницу. В ближайшее время ограничение цен должно быть утверждено советом ЕС.

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Евросоюз (ЕС) объявил о принятии решения по установлению потолка цен на российские нефтепродукты, который устанавливает предельную цену на дизель на отметке в 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию в 45 долларов за баррель. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7», — передает слова фон дер Ляйен ТАСС. Отмечается, что предел цен может начать действовать с 5 февраля. Потолок цен установлен для дизеля и дисконтной нефтепродукции в 100 и 45 долларов соответственно. Решение было принято послами Евросоюза в пятницу. В ближайшее время ограничение цен должно быть утверждено советом ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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