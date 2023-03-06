Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Перми. Скрин

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Споттинг в аэропорту
Пассажирские самолет перенаправили из Перми в Екатеринбург Фото:

Два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в Перми и направлены к аэропорту Екатеринбурга. Судя по данным сервиса flightradar24, лайнеры сделали несколько кругов над Пермью и улетели в аэропорт «Кольцово». Онлайн табло пермской воздушной гавани показывает, что задерживаются рейсы EK 7860 и S7 1158.

После нескольких кругов над Пермью самолет ушел на «Кольцово»
Аналогичная ситуация с бортом S7
На табло пермского аэропорта появилась информация о задержке

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Два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в Перми и направлены к аэропорту Екатеринбурга. Судя по данным сервиса flightradar24, лайнеры сделали несколько кругов над Пермью и улетели в аэропорт «Кольцово». Онлайн табло пермской воздушной гавани показывает, что задерживаются рейсы EK 7860 и S7 1158.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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