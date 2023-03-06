Пассажирские самолет перенаправили из Перми в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в Перми и направлены к аэропорту Екатеринбурга. Судя по данным сервиса flightradar24, лайнеры сделали несколько кругов над Пермью и улетели в аэропорт «Кольцово». Онлайн табло пермской воздушной гавани показывает, что задерживаются рейсы EK 7860 и S7 1158.

После нескольких кругов над Пермью самолет ушел на «Кольцово» Скрин с сайта flightradar24

Аналогичная ситуация с бортом S7 Скрин с сайта flightradar24