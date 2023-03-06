В Перми предложили в сто раз увеличить штрафы за необоснованные тарифы ЖКХ

07 марта 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

В КПРФ предложили ужесточить штрафы за завышение тарифов ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми предлагают в несколько раз увеличить административные штрафы за необоснованное завышение тарифов ЖКХ. Такую инициативу выдвинули депутаты Заксобрания Пермского края от партии КПРФ. «В связи с тем, что нам поступает множество обращений относительно тарифов ЖКХ, а также существуют прецеденты, когда в судебном порядке эти тарифы оспариваются. Нашей фракцией было принято решение внести данный проект постановления Законодательного Собрания для урегулирования вопроса ответственности ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора ТКО», — написала депутат краевого заксобрания от КПРФ Анна Баранова в своем telegram-канале. Проект, по ее словам, направлен на повышение эффективности защиты граждан от недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Парламентарий отметила, что в статьях 156 и 157 жилищного кодекса РФ указано, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКУ виновник оплачивает потерпевшему штраф 50% от переплаты. Она также добавила, что сейчас в кодексе об административных правонарушениях нет норм, по которым можно было бы привлечь к ответственности ресурсоснабжающие организации и регоператоров по обращению с ТКО, если они нарушат порядок расчета платы. На сегодня статьи 156 и 157 ЖК РФ предусматривают наказание в виде штрафа на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, на юрлиц — от 5000 до 10000 рублей. Фракция предлагает увеличить размер штрафов на должностных лиц в сто раз, установив их размер от 50 000 до 100 000 рублей, а на юрлиц — от 150 000 до 250 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми предлагают в несколько раз увеличить административные штрафы за необоснованное завышение тарифов ЖКХ. Такую инициативу выдвинули депутаты Заксобрания Пермского края от партии КПРФ. «В связи с тем, что нам поступает множество обращений относительно тарифов ЖКХ, а также существуют прецеденты, когда в судебном порядке эти тарифы оспариваются. Нашей фракцией было принято решение внести данный проект постановления Законодательного Собрания для урегулирования вопроса ответственности ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора ТКО», — написала депутат краевого заксобрания от КПРФ Анна Баранова в своем telegram-канале. Проект, по ее словам, направлен на повышение эффективности защиты граждан от недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Парламентарий отметила, что в статьях 156 и 157 жилищного кодекса РФ указано, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКУ виновник оплачивает потерпевшему штраф 50% от переплаты. Она также добавила, что сейчас в кодексе об административных правонарушениях нет норм, по которым можно было бы привлечь к ответственности ресурсоснабжающие организации и регоператоров по обращению с ТКО, если они нарушат порядок расчета платы. На сегодня статьи 156 и 157 ЖК РФ предусматривают наказание в виде штрафа на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, на юрлиц — от 5000 до 10000 рублей. Фракция предлагает увеличить размер штрафов на должностных лиц в сто раз, установив их размер от 50 000 до 100 000 рублей, а на юрлиц — от 150 000 до 250 000 рублей.