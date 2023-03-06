06 марта 2023

В Росгвардию Курганской области ищут кинолога с зарплатой до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, кинолог, намордник, собака кинолог
Специалисту гарантируют социальные льготы, ежегодную премию Фото:

Управление федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области предлагает работу кинолога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Вакансия размещена на портале «Работа России».

«Вакансия Управления федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области: кинолог, зарплата 32 000 -200 000 рублей. Должностные обязанности: обучение и дрессировка собак, осуществление служебной деятельности; уход за собаками, наблюдение за состоянием здоровья собак; инструктаж владельцев собак», — указано в вакансии.

Сотрудник требуется на полный рабочий день (с 9:00 до 18:00 часов). Он должен работать с служебными собаками в подразделениях Росгвардии, иметь желание пройти обучение по направлению «Служебное собаководство». Предусмотрена ежегодная премия, социальные льготы и гарантии для лиц, имеющих специальные звания полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в топ-10 вакансий недели вошла редкая профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Подборка вакансий представили в telegram-канале правительства Курганской области.

В Росгвардию Курганской области требуется кинолог с зарплатой от 32 до 200 тысяч рублей

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Управление федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области предлагает работу кинолога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Вакансия размещена на портале «Работа России». «Вакансия Управления федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области: кинолог, зарплата 32 000 -200 000 рублей. Должностные обязанности: обучение и дрессировка собак, осуществление служебной деятельности; уход за собаками, наблюдение за состоянием здоровья собак; инструктаж владельцев собак», — указано в вакансии. Сотрудник требуется на полный рабочий день (с 9:00 до 18:00 часов). Он должен работать с служебными собаками в подразделениях Росгвардии, иметь желание пройти обучение по направлению «Служебное собаководство». Предусмотрена ежегодная премия, социальные льготы и гарантии для лиц, имеющих специальные звания полиции. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в топ-10 вакансий недели вошла редкая профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Подборка вакансий представили в telegram-канале правительства Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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