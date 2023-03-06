В Росгвардию Курганской области ищут кинолога с зарплатой до 200 тысяч рублей

Специалисту гарантируют социальные льготы, ежегодную премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области предлагает работу кинолога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Вакансия размещена на портале «Работа России».

«Вакансия Управления федеральной службы национальной гвардии РФ по Курганской области: кинолог, зарплата 32 000 -200 000 рублей. Должностные обязанности: обучение и дрессировка собак, осуществление служебной деятельности; уход за собаками, наблюдение за состоянием здоровья собак; инструктаж владельцев собак», — указано в вакансии.

Сотрудник требуется на полный рабочий день (с 9:00 до 18:00 часов). Он должен работать с служебными собаками в подразделениях Росгвардии, иметь желание пройти обучение по направлению «Служебное собаководство». Предусмотрена ежегодная премия, социальные льготы и гарантии для лиц, имеющих специальные звания полиции.

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