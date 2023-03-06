06 марта 2023

Челябинец выстрелил в голову случайному прохожему

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
В ходе конфликта мужчина выстрелил из пистолета в голову незнакомца Фото:

В Челябинске местный житель в ходе конфликта выстрелил из пистолета в голову случайному прохожему. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Следствие выяснило, что в апреле 2022 года обвиняемый, проходя по улице толкнул плечом мужчину, стоявшего в компании друзей. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал пистолет модели „ТТК“ и выстрелил в голову потерпевшему», — сообщили в ведомстве.

Потерпевший получил ранение головы с оскольчатым переломом височной кости и ушибом головного мозга средней степени. Уловное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.

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В Челябинске местный житель в ходе конфликта выстрелил из пистолета в голову случайному прохожему. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Следствие выяснило, что в апреле 2022 года обвиняемый, проходя по улице толкнул плечом мужчину, стоявшего в компании друзей. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал пистолет модели „ТТК“ и выстрелил в голову потерпевшему», — сообщили в ведомстве. Потерпевший получил ранение головы с оскольчатым переломом височной кости и ушибом головного мозга средней степени. Уловное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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