Челябинец выстрелил в голову случайному прохожему

07 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В ходе конфликта мужчина выстрелил из пистолета в голову незнакомца Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске местный житель в ходе конфликта выстрелил из пистолета в голову случайному прохожему. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Следствие выяснило, что в апреле 2022 года обвиняемый, проходя по улице толкнул плечом мужчину, стоявшего в компании друзей. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал пистолет модели „ТТК“ и выстрелил в голову потерпевшему», — сообщили в ведомстве. Потерпевший получил ранение головы с оскольчатым переломом височной кости и ушибом головного мозга средней степени. Уловное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.

В Челябинске местный житель в ходе конфликта выстрелил из пистолета в голову случайному прохожему. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Следствие выяснило, что в апреле 2022 года обвиняемый, проходя по улице толкнул плечом мужчину, стоявшего в компании друзей. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал пистолет модели „ТТК“ и выстрелил в голову потерпевшему», — сообщили в ведомстве. Потерпевший получил ранение головы с оскольчатым переломом височной кости и ушибом головного мозга средней степени. Уловное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.