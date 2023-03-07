La Repubblica: Урсула фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО, считают в Италии Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica. Такой карьерный поворот может произойти, если ее не переизберут в Еврокомиссии.

«Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, если ее не переизберут в ЕК», — передают argumenti.ru со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica. Уточняется, что подготовка к возможному назначению началась несколько недель назад.

В Италии считают, что фон дер Ляйен была бы идеально кандидатурой на этот пост с точки зрения США и НАТО. «Потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны», — пишет газета.

Глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву 7 марта. В Италии считают, что поездку следует воспринимать как часть ее возможного выдвижения на пост генсека НАТО. 10 марта фон дер Ляйен планирует встречу с президентом США Джо Байденом, передает RT.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica. Такой карьерный поворот может произойти, если ее не переизберут в Еврокомиссии. «Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, если ее не переизберут в ЕК», — передают argumenti.ru со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica. Уточняется, что подготовка к возможному назначению началась несколько недель назад. В Италии считают, что фон дер Ляйен была бы идеально кандидатурой на этот пост с точки зрения США и НАТО. «Потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны», — пишет газета. Глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву 7 марта. В Италии считают, что поездку следует воспринимать как часть ее возможного выдвижения на пост генсека НАТО. 10 марта фон дер Ляйен планирует встречу с президентом США Джо Байденом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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