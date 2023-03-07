La Repubblica: Урсула фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО

07 марта 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО, считают в Италии Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica. Такой карьерный поворот может произойти, если ее не переизберут в Еврокомиссии. «Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, если ее не переизберут в ЕК», — передают argumenti.ru со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica. Уточняется, что подготовка к возможному назначению началась несколько недель назад. В Италии считают, что фон дер Ляйен была бы идеально кандидатурой на этот пост с точки зрения США и НАТО. «Потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны», — пишет газета. Глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву 7 марта. В Италии считают, что поездку следует воспринимать как часть ее возможного выдвижения на пост генсека НАТО. 10 марта фон дер Ляйен планирует встречу с президентом США Джо Байденом, передает RT.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica. Такой карьерный поворот может произойти, если ее не переизберут в Еврокомиссии. «Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, если ее не переизберут в ЕК», — передают argumenti.ru со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica. Уточняется, что подготовка к возможному назначению началась несколько недель назад. В Италии считают, что фон дер Ляйен была бы идеально кандидатурой на этот пост с точки зрения США и НАТО. «Потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны», — пишет газета. Глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву 7 марта. В Италии считают, что поездку следует воспринимать как часть ее возможного выдвижения на пост генсека НАТО. 10 марта фон дер Ляйен планирует встречу с президентом США Джо Байденом, передает RT.