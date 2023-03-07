Депутат Госдумы призвал приравнять артистов, выступающих на СВО, к участникам боевых действий

08 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Участникам боевых действий полагаются льготы, напомнил Дмитрий Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Артистов, которые в составе агитбригад, выступают в зоне спецоперации на Украине, нужно приравнять к участникам боевых действий. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю (фракция «Справедливая Россия- За Правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Я считаю, что те артисты, которые на передовой выступают, должны быть приравнены к участникам боевых действий. Это дает уже другие льготы, связанные с проездом на транспорте, по оплате услуг ЖКХ. А также те, которые предусмотрены для участников боевых действий. Это будет справедливо», — подчеркнул Дмитрий Гусев. По словам депутата Госдумы, дополнительные бонусы члены агитбригад СВО могут получить, если участникам будут присвоены звания «заслуженный артист РФ». «Звание „заслуженный артист“ дает надбавки, которые предусмотрены либо региональным законодательством, либо руководством учреждений. Например, в Москве есть такой закон. Надбавка к зарплате заслуженным артистам составляет 15%. Но самое главное в звании — это признание творчества артиста, его деятельности для всей страны. Если сейчас у нас идет спецоперация, то заслуги их в том и могут, и должны состоять, что он там вместе с народом. За это же дается звание, что он не побоялся потратить свое время, вместо того, чтобы срывать аплодисменты здесь на сцене. Он едет туда, где опасно, где людям это нужно — поддержать их дух и помогать. Вот в этом его заслуга состоит, и это нужно отметить», — добавил Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Артистов, которые в составе агитбригад, выступают в зоне спецоперации на Украине, нужно приравнять к участникам боевых действий. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю (фракция «Справедливая Россия- За Правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Я считаю, что те артисты, которые на передовой выступают, должны быть приравнены к участникам боевых действий. Это дает уже другие льготы, связанные с проездом на транспорте, по оплате услуг ЖКХ. А также те, которые предусмотрены для участников боевых действий. Это будет справедливо», — подчеркнул Дмитрий Гусев. По словам депутата Госдумы, дополнительные бонусы члены агитбригад СВО могут получить, если участникам будут присвоены звания «заслуженный артист РФ». «Звание „заслуженный артист“ дает надбавки, которые предусмотрены либо региональным законодательством, либо руководством учреждений. Например, в Москве есть такой закон. Надбавка к зарплате заслуженным артистам составляет 15%. Но самое главное в звании — это признание творчества артиста, его деятельности для всей страны. Если сейчас у нас идет спецоперация, то заслуги их в том и могут, и должны состоять, что он там вместе с народом. За это же дается звание, что он не побоялся потратить свое время, вместо того, чтобы срывать аплодисменты здесь на сцене. Он едет туда, где опасно, где людям это нужно — поддержать их дух и помогать. Вот в этом его заслуга состоит, и это нужно отметить», — добавил Гусев.