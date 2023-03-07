Турагентство отказалось возвращать курганцу деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию

Поездка в Турцию не состоялась из-за ограничения пассажирских перевозок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туристическое агентство не вернуло деньги за путевку жителю Кургана, который не смог поехать в Турцию из-за приостановки пассажирских перевозок между странами. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«В иске указано, что истец приобрел путевку в Турцию за 141 тысячу рублей. Он не смог поехать из-за временного ограничения пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Турции. Турагентство предложило покупателю равнозначный продукт, но он отказался и отправил претензию на расторжение договора и возврат денег, на которую так и не получил ответа. Истец требует взыскания неустойки, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и оплату услуг представителя», — говорится в документе.

Позже турагентство вернуло часть стоимости путевки, выплатив 44 588 рублей. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 98 650 рублей, восемь тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 69 825 рублей и расходы на оплату юридических услуг в размере 5 298 рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганец добился возврата денег за сорванный отдых во Вьетнаме. Суд решил взыскать с турагентства компенсацию морального вреда и оплату судебных расходов.