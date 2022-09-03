Курганец добился возврата денег за сорванную поездку во Вьетнам

Житель Кургана через суд вернул деньги за сорванную поездку во Вьетнам

Курганцу вернули деньги за несостоявшийся тур и выплатили компенсацию морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кургана вернули деньги за сорванный отдых во Вьетнаме, а также он добился взыскания компенсации морального вреда. Информация об этом размещена на официальном сайте Курганского областного суда.

Курганец хотел отдохнуть во Вьетнаме и заплатил турагентству 100 000 рублей за путевку. Из-за распространения COVID-19 въезд в страну иностранным гражданам был запрещен. Туристу была предложена поездка в другую страну по такой же цене, но он отказался и потребовал вернуть деньги. Позже мужчина обратился в суд, чтобы взыскать с турагентства компенсацию морального вреда. «Прошу суд взыскать с ООО „Регион Туризм“ компенсацию морального вреда 10 000 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя 12 000 руб», — обращается курганец.

Решением суда было принято взыскать с турагентства в пользу жителя Кургана 3 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Также были оплачены судебные расходы на сумму 12 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что туристке из Кургана не хотели возвращать деньги за сорванный отдых. Женщина хотела отдохнуть в Турции, но из-за несостоявшейся поездки ей пришлось обратиться в суд, чтобы добиться возврата денег и оплаты компенсации морального вреда.