Глава города ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с 8 Марта
Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов в преддверии 8 Марта приехал на шахту «Северная», чтобы поздравить девушек с праздником. Об этом он сообщил в telegram-канале.
«По традиции едем к тем, кто проводит 8 Марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену. Сейчас находимся на шахте «Северная», — написал Писцов.
Евгений Писцов ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с Международным женским днем. Мэр Писцов вручил цветы девушкам, которые работают на предприятии. «Мы спустились к вам, чтобы вручить цветы. Желаю вам всех благ и говорю спасибо за важную работу», — сказал мэр.
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