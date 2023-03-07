07 марта 2023

Свердловский мэр спустился в шахту, чтобы поздравить дам с 8 Марта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, русал, субр, шахта черемуховская глубокая, шахтер, камера питателя
Глава города ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с 8 Марта Фото:

Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов в преддверии 8 Марта приехал на шахту «Северная», чтобы поздравить девушек с праздником. Об этом он сообщил в telegram-канале.

«По традиции едем к тем, кто проводит 8 Марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену. Сейчас находимся на шахте «Северная», — написал Писцов.

Евгений Писцов ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с Международным женским днем. Мэр Писцов вручил цветы девушкам, которые работают на предприятии. «Мы спустились к вам, чтобы вручить цветы. Желаю вам всех благ и говорю спасибо за важную работу», — сказал мэр.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов в преддверии 8 Марта приехал на шахту «Северная», чтобы поздравить девушек с праздником. Об этом он сообщил в telegram-канале. «По традиции едем к тем, кто проводит 8 Марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену. Сейчас находимся на шахте «Северная», — написал Писцов. Евгений Писцов ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с Международным женским днем. Мэр Писцов вручил цветы девушкам, которые работают на предприятии. «Мы спустились к вам, чтобы вручить цветы. Желаю вам всех благ и говорю спасибо за важную работу», — сказал мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...