Свердловский мэр спустился в шахту, чтобы поздравить дам с 8 Марта. Фото, видео

08 марта 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Глава города ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с 8 Марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов в преддверии 8 Марта приехал на шахту «Северная», чтобы поздравить девушек с праздником. Об этом он сообщил в telegram-канале. «По традиции едем к тем, кто проводит 8 Марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену. Сейчас находимся на шахте «Северная», — написал Писцов. Евгений Писцов ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с Международным женским днем. Мэр Писцов вручил цветы девушкам, которые работают на предприятии. «Мы спустились к вам, чтобы вручить цветы. Желаю вам всех благ и говорю спасибо за важную работу», — сказал мэр. Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов в преддверии 8 Марта приехал на шахту «Северная», чтобы поздравить девушек с праздником. Об этом он сообщил в telegram-канале. «По традиции едем к тем, кто проводит 8 Марта на работе, заступая на дежурство в ночную смену. Сейчас находимся на шахте «Северная», — написал Писцов. Евгений Писцов ежегодно поздравляет сотрудниц Березовского рудника с Международным женским днем. Мэр Писцов вручил цветы девушкам, которые работают на предприятии. «Мы спустились к вам, чтобы вручить цветы. Желаю вам всех благ и говорю спасибо за важную работу», — сказал мэр.