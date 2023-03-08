В Госдуме раскрыли предполагаемого виновника беспорядков в Грузии

Депутат Госдумы Шеремет допустил, что за беспорядками в Грузии стоят США

09 марта 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

В акции протеста в Тбилиси участвовало свыше тысячи человек (архивное фото) Фото: Мария Черных © URA.RU США являются виновниками протестов в Грузии. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, американцы планируют организовать в Тбилиси цветную революцию. «Сейчас взгляды и надежды США направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и разжигания конфликта по уже отработанному ими украинскому шаблону очередной цветной революции на территории Грузии. Тем самым они продолжают двигаться к своей намеченной цели, поджигая минимальными затратами в долларовом эквиваленте контур опоясывающий Россию», — сообщил депутат РИА Новости. Он также добавил, что американцы теряют интерес к конфликту на Украине. Ведь попытки США стабилизировать положение в стране безуспешны. Массовые протесты против закона об иноагентах прошли в Грузии в ночь с 7 на 8 марта. В акции протеста, прошедшей у здания грузинского парламента в Тбилиси, участвовало свыше тысячи человек. Ранее политолог Владимир Шаповалов предположил, что США стоят за попытками раскачать ситуацию в Грузии.

США являются виновниками протестов в Грузии. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, американцы планируют организовать в Тбилиси цветную революцию. «Сейчас взгляды и надежды США направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и разжигания конфликта по уже отработанному ими украинскому шаблону очередной цветной революции на территории Грузии. Тем самым они продолжают двигаться к своей намеченной цели, поджигая минимальными затратами в долларовом эквиваленте контур опоясывающий Россию», — сообщил депутат РИА Новости. Он также добавил, что американцы теряют интерес к конфликту на Украине. Ведь попытки США стабилизировать положение в стране безуспешны. Массовые протесты против закона об иноагентах прошли в Грузии в ночь с 7 на 8 марта. В акции протеста, прошедшей у здания грузинского парламента в Тбилиси, участвовало свыше тысячи человек. Ранее политолог Владимир Шаповалов предположил, что США стоят за попытками раскачать ситуацию в Грузии.